Le chef du groupe parlementaire du Hezbollah Mohamad Raad a déclaré que l’offensive israélienne en cours contre la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier a montré que l’armée israélienne est « une armée criminelle et non une armée combattante ».

« L’ennemi israélien n’a pas fixé de plafond pour son offensive. Il mène une guerre de longue durée et élève son plafond jusqu’à l’éradication du Hamas tout en étant conscient que l’éradication du Hamas est l’éradication du peuple palestinien », a-t-il assuré lors d’un discours ce dimanche, pendant une cérémonie organisée dans le village de Aramta, au sud du Liban, pour les obsèques du martyr sur la voie d’al-Qods, le combattant de la Résistance islamique, Ali Idris Salmane.

Et de poursuivre : « aux yeux de tous les pays du monde qui possèdent une armée régulière qui respecte le droit international, l’armée israélienne est une armée invincible. Mais l’agressivité israélienne dans cette bataille témoigne que l’armée sioniste est une armée criminelle et non une armée combattante ».

Estimant qu’il « faudrait expulser l’entité sioniste des Nations Unies », il a souligné : « si les gouverneurs et les Etats de notre région avaient un soupçon d’honneur, ils auraient en premier lieu fait ce que cet honneur leur dicte, à savoir rompre leurs liens au moins provisoirement avec l’entité sioniste ».

« Malheureusement, il y a une tendance en faveur de la normalisation et du laxisme avec les crimes de l’entité sioniste et une insistance pour l’ignorance, la sous-estime, et la décadence morale et politique en plus de l’effondrement populaire et des masses », a-t-il déploré.

Evoquant la situation libanaise, M. Raad a dit : « Nous voyons la folie de l’ennemi sioniste exercée à Gaza, raison pour laquelle nous devrions rester prudents, éveillés et prendre l’initiative, afin de rester solidaire avec l’oppression des gens de Gaza, de défendre notre souveraineté et d’attirer l’attention de l’ennemi qu’il y a des lignes rouges qu’il devrait respecter ».

« Nous payons le prix de cette position mais n’avons pas encore utilisé dans notre guerre contre cet ennemi israélien ce que nous lui avions préparé. Il ne nous fait pas peur avec ses vantardises et ses slogans qu’il nous envoie par les biais de courtiers internationaux pour que notre peuple d’une région des régions du sud », a-t-il affirmé. Soutenant : « il est de notre droit d’exercer notre droit de défendre notre patrie et c’est nous qui déterminons les moyens de défense. Tout ce dont l’ennemi rêve ne sont que des rêveries illusoires. Nous ne nous laisserons jamais entrainés à débattre les détails de ses illusions et de son arrogance ».

Et Mohamad Raad de conclure : « Nous sommes les gens du terrain et de la grande vaillance. Nous n’avons pas encore fait goûter à l’ennemi tout le mal que nous pouvons lui causer. Nous savons ce que nous voulons et nous savons que l’ennemi s’est noyé dans le bourbier de Gaza et que tous les pays du monde ne pourront le secourir ».

Source: Al-Manar