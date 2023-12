Les tirs de barrages de roquettes ont repris ce mardi, 74eme jour d’offensive israélienne contre la bande de Gaza. A deux moments de la journée, ils ont visé Tel Aviv au centre et l’aéroport de Kiryat Shmona au sud à la frontière avec le Liban.

Les brigades al-Qassam ont revendiqué les tirs de salves de roquettes sur Tel Aviv en riposte aux massacres israéliens contre les civils. Des sirènes d’alerte ont retenti dans la ville israélienne, selon les médias israéliens. Ces derniers ont indiqué qu’au moins 4 roquettes ont été tirées depuis Gaza sur Tel Aviv et l’une d’entre elles s’est abattue sur Holon au sud de Tel Aviv.

Le bras armé du Hamas a aussi revendiqué les salves de 12 roquettes en direction de la caserne de l’aéroport de Kiryat Shmona, à proximité avec la frontière libanaise. les médias israéliens ont fait état de 18 roquettes.

Le message des tirs des roquettes

Selon l’expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera, Fayez al-Douwayri, ces tirs comportent plusieurs messages, 74 jours après le lancement de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza. A savoir que le personnel des opérations est toujours actif, ainsi que le système de commandement, de contrôle et de communication du niveau supérieur jusqu’aux plus petits groupes.

Il estime que ces tirs mettent également en évidence le mécanisme de planification de bataille en choisissant le bon moment, la bonne cible et le bon missile.

Il a poursuivi en disant que la lettre des Qassam à l’armée d’occupation est que ses stocks de roquettes sont encore intacts, ce qui signifie en pratique la capacité des combattants du Hamas à tirer des roquettes pendant de nombreux mois.

Opérations des Qassam

Les autres opérations revendiquées par les Brigades al-Qassam ce mardi ont principalement eu lieu au centre, à Khan Younes au sud et dans le quartier Cheikh Redwan à Gaza :

Des tirs d’obus TBG et RPG contre une force d’infanterie israélienne dans un bâtiment et des tirs d’obus al-Yassin 105 contre un bulldozer D9 à al-Maghraqa au centre de la bande de Gaza.

Faire exploser une maison à l’est de Khan Younes dans laquelle étaient barricadés 7 militaires israéliens les tuant et les blessant. Ils ont frappé un char Merkava et un véhicule de transport de soldats avec des obus al-Yassin 105.

Des accrochages armés avec une force israélienne de 12 militaires puis avec ceux qui leur sont venus en aide dans le quartier Cheikh Redwane au nord de la ville de Gaza.

Le tir d’un obus al-Yassin 105 contre une jeep Hummer israélien dans le même quartier. Il a entièrement pris feu.

Vidéos

Les brigades al-Qassam ont diffusé ce mardi des vidéos de leurs combats :

Celle d’un tir contre une bulldozer D-9 au moyen d’un obus al-Yassin 195. (sans date)

Celle des combats contre des véhicules israéliens dans les axes de la ville de Gaza (sans date)

Opérations du Jihad

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont rendu compte des opérations suivantes :

Le tir d’un obus tandem sur un char israélien dans l’axe Tal al-Zaatar au nord de la bande de Gaza.

Un pilonnage d’un attroupement de militaires israéliens au moyen d’obus de mortier à l’est de Khan Younes au sud de la bande de Gaza,

Leurs combattants ont tué et blessé 7 militaires israéliens lors d’accrochages violents aux mitrailleuses sur l’axe de progression du quartier Choujaiya à l’est de Gaza.

9 militaires tués en 24 h

Selon les médias israéliens, l’armée israélienne a rendu compte ce mardi que 9 militaires israéliens ont été tués durant les 24 dernières heures dont 4 qui appartiennent à la force d’élite et 29 soldats ont été blessés.

D’après le quotidien israélien Haaretz, plus de 2.800 militaires israéliens suivent un traitement dans le centre de réhabilitation du ministère de la Défense israélien depuis le début de la guerre contre Gaza.

Contrôler la clôture du nord au sud

Scrutant les mouvements militaires israéliens dans la bande de Gaza, l’expert Fayez al-Douwayri a expliqué que l’armée israélienne tente d’avancer tout au long de la zone Est de la bande de Gaza après avoir introduit ses véhicules dans les combats au nord et au sud et dans le centre en direction des deux camps al-Boreij et al-Maghazi.

Selon lui, elle tente de contrôler le long de la clôture frontalière entre Beit Hanoune au nord jusqu’à Rafah au sud sur une profondeur de 1,3 à 2 km.

Approfondir l’opération à Khan Younes

Lors de sa conférence de presse, le porte-parole de l’armée israélienne Daniel Hagari a déclaré que l’armée voudrait approfondir son opération militaire à Khan Younes. Il a révélé qu’un bataillon entier et une unite de génie ont été introduit dans cette région.

Il a aussi avancé avoir frappé des infrastructures, des dépôts d’armements et des sites de lancement de roquettes au sud du Liban.

Selon lui, le Hezbollah continue d’agit comme un bouclier du Hamas mettant en danger le Liban et ses citoyens.

Source: Divers