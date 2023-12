76eme jour de l’offensive israélienne génocidaire contre la bande de Gaza, la résistance palestinienne est toujours capable de tirer des salves de roquettes en direction de Tel Aviv et le centre de la Palestine occupée. Ce jeudi, ces tirs ont été les plus violents, ont décrit les médias israéliens.

Ce sont les Brigades al-Qassam qui ont revendiqué ces barrages depuis la bande de Gaza, qui ont visé selon les médias israéliens, en plus de Tel Aviv, Petah Tikva, Beni Barak, et Ashdod. Ils ont indiqué que les sirènes d’alerte ont retenti dans 60 villes et localités israéliennes.

Des images vidéo sur les réseaux sociaux ont rendu compte que certains n’ont pu être interceptés et se sont écrasés sur un bâtiment qui a pris feu.

Selon les médias israéliens, ces barrages étaient d’une ampleur qui n’a pas été vue depuis deux mois. Certains médias ont recensé une trentaine de roquettes, s’étonnant que le Hamas puisse continuer à les tirer 76 jours après le déclenchement de l’offensive contre la bande de Gaza.

Le colonel de réserve Avigdor Kahlani a déclaré pour la chaine de télévision israélienne Channel 12 que la quantité d’armes présente à Gaza est surprenante.

Ces tirs sont intervenus quelques minutes après l’annonce par le Hamas qu’il ne mènera pas de négociations sur un nouvel accord en vue d’échanger des détenus avant un cessez-le-feu final, a constaté Israel Hayom.

Entretemps, les factions de la résistance repoussent les tentatives de progression de l’armée d’occupation israélienne au nord de la bande de Gaza et mènent des combats dans la région d’al-Meghraqa au centre, alors que les combats se poursuivent dans la ville de Gaza, dans le camp de Jabalia au nord de la bande de Gaza et à Khan Younès au sud de la bande de Gaza.

L’armée d’occupation israélienne avait ordonné mercredi sur les réseaux sociaux l' »évacuation immédiate » d’une zone « couvrant environ 20 % » de la ville de Khan Younès.

17 militaires tués



Par ailleurs, les Brigades al-Qassam a rendu compte de plusieurs opérations ce jeudi. La plus importante est sans doute celle qui a eu lieu dans la région al-Tawam au nord de la ville de Gaza. Selon leur communiqué, les combattants ont tiré un obus Showaz sur une unité spéciale israélienne formée de 11 soldats israéliens puis ont fait exploser un engin antipersonnel contre la force de soutien qui a été dépêchée pour leur venir en aide et formée de 8 militaires.

Les Qassam assurent qu’il y a eu 11 tués dans leurs rangs.

Dans la ville de Gaza, ils ont rapporté que leurs combattants ont tué six autres militaires israéliens dans des affrontements dans le quartier Yarmouk et qu’ils ont tiré sur deux autres dans l’entourage de la mosquée Palestine, les touchant à la tête. Ils avaient fait état du tir d’un obus anti personnel contre des soldats dans un véhicule militaire lequel a été frappé par un obus tandem également dans la région de la mosquée Palestine.

Ils ont aussi revendiqué trois opérations dans la région d’al-Meghraqa au centre de la bande de Gaza :

Le tir sur un soldat qui se tenait sur le dos d’un char suivi d’un tir d’obus Tandem sur lui.

Le tir d’un obus TBG anti blindé contre un bâtiment dans lequel des soldats étaient barricadés

L’explosion d’un engin piégé au passage d’un char Merkava

Les Brigades al-Qassam ont aussi assuré avoir visé 7 véhicules israéliens sur les axes de combat.

En outre, ils ont diffusé les images vidéo du tir qui a eu lieu le 20 décembre contre un officier israélien à l’est du camp de Jabalia, au moyen d’un fusil de fabrication locale al-Ghoul.

Et 7 ukrainiens éliminés

Pour les Brigades al-Qods, bras armé du Jihad islamique, l’opération la plus importante est celle qui a eu lieu dans la ville de Gaza au cours de laquelle 7 mercenaires ukrainiens ont été éliminés dans une embuscade dans le quartier Shoujaiya. Elles ont diffusé les images vidéo que ces mercenaires avaient postées sur les réseaux sociaux avant l’opération qui leur a coûté la vie.

Ils ont par ailleurs rapporté que leurs combattants ont visé trois véhicules militaires israéliens avec des obus Tandem à Tal al-Zaatar et dans le camp de Jabalia. Ils ont aussi visé la position Migen à l’est du camp de Jabalia avec des tirs d’obus.

Source: Divers