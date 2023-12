Depuis ce mardi matin, la Résistance islamique au Liban a revendiqué 9 opérations anti israéliennes à la frontière entre le Liban et la Palestine occupée, « en soutien au peuple palestinien persévérant et a sa résistance vaillante ».

Les médias israéliens ont décrit ces opérations comme étant « une journée difficile ce mardi au nord après que le Hezbollah a exécuté des opérations qui ont fait des victimes ».

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a rendu compte que 9 Israéliens ont été blessés dont un grièvement après avoir été victimes de tirs de feu depuis le Liban pendant l’évacuation d’un soldat blessé au moyen d’un obus téléguidé.

Il a aussi indiqué qu’un missile antiaérien a été tiré pour la deuxième fois depuis le Liban en direction d’un avion appartenant à l’armée de l’air israélienne.

Selon le communiqué du bras armé du Hezbollah, la première opération a visé vers 9 :45, heure locale, le site Zibdine, situé dans les hameaux de Chebaa occupés, dans le secteur oriental de la frontière.

S’en sont suivies les opérations suivantes :

Vers 11 :40, la position Ramia, dans le secteur occidental

À 12 :10, la caserne Shomira (Chomira), ou une salle d’observation a été visée. En même temps, un autre tir a visé à proximité de caserne Doviv « un attroupement de soldats parmi lesquels il y a eu des tués et des blessés ».

À 13 :45, la position al-Raheb dans le secteur central, ainsi que la caserne Branit où se trouve le commandement du Bataillon 91.

À 14 :50, la caserne Zibdine est visée pour la seconde fois et avec des obus Bourkane

Vers 15 :30, la position al-Baghdadi située dans le secteur central

A la même heure, la Résistance a revendiqué une attaque aérienne contre le centre de commandement actualisé dans l’entourage de la colonie Kiryat Shmona édifiée sur les terres du village al-Khalsa qui fait partie des 7 villages libanais occupees depuis 1948.

Concernant les agressions israéliennes contre le sud du Liban, les médias ont rapporté que des drones d’occupation ont bombardé la plaine de Qalila au sud de Tyr, et son artillerie a bombardé les abords de la ville de Markaba.

8 opérations lundi

Le lundi 25 décembre, la Résistance islamique avait rendu compte de 8 opérations, 4 dans le secteur oriental dont une qui a bombardé des bâtiments dans la colonie Miskaf Am, en riposte aux raids israéliens contre les villages et localité libanais au sud du Liban, et 4 dans le secteur occidental.

Opérations de la Résistance islamique du 25 décembre

Concernant les agressions israéliennes contre le territoire libanais du lundi, elles se sont étalées pendant 13 heures, entre 10 :17 du matin et jusqu’à 23 :01, pendant lesquelles ont bombardées les périphéries ou les buissons des localités et villages suivants : Aita al-Chaab, Naqoura, Hanine, Kafarkela, al-Odeysseh, al-Khiam, Houla, Labbouneh, Mays al-Jabal, Mhaybib, al-Jebbine, Teir Harfa, Yarine, …(Carte ci-dessous)

Source: Divers