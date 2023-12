Les Brigades al-Qassam, bras armé du Hamas ont révélé ce mercredi 27 décembre avoir utilisé pour la première fois deux nouvelles armes dans les combats contre l’armée d’occupation israélienne dans la bande de Gaza. Il s’agit d’un SAM 18 et d’un RPO-A.

Le premier, qui est un système de missile sol-air portatif fabriqué en Russie a été utilisé contre un hélicoptère israélien qui est intervenu dans la région al-Saftaoui au nord de Gaza où leurs combattants ont affronté mardi 26 décembre, pendant 6 heures une force d’infanterie. Les Brigades al-Qassam avaient auparavant indiqué avoir utilisé le Sam 7.

Quant au RPO-A, qui est un lance-roquette individuel fabriqué également par la Russie et classé comme lance-flammes, il a été utilisé contre une force barricadée dans une maison à Jabalia al-balad.

Opérations des Qassam

Les brigades al-Qassam ont par ailleurs revendiqué plusieurs opérations ce mercredi dont entre autres :

Des tirs contre 7 véhicules à l’aide d’obus al-Yassin 195 à Jabalia al-Balad.

La destruction d’un véhicule de transport à l’aide d’un obus al-Yassin 105 et un tir contre un char à l’est du camp al-Boreij au centre de la bande de Gaza.

Les brigades ont aussi assuré avoir bombardé de deux attroupements de soldats et de véhicules israéliens au nord de Khan Younes à l’aide d’obus de gros calibre et y avoir visé 4 bulldozers et un Merkava.

Elles ont diffusé des images vidéo de combats entre leurs combattants et des militaires israéliens à Shouja’iya à l’est de la ville de Gaza. Sans préciser leur date.

Il y a deux jours, la chaîne israélienne 12 a rapporté que le commandant du 51e bataillon de la brigade Golani avait limogé le commandant de la compagnie pour avoir exposé un groupe de soldats au danger dans le quartier de Shuja’iya, quelques jours après la décision de la direction de l’armée d’occupation de retirer les soldats de la brigade

10 militaires tués ou blessés

Les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont pour leur part indiqué que leurs combattants ont affronté une force de 10 militaires israéliens dans l’axe al-Katiba à Khan Younes, assurant les avoir tués ou blessés.

Elles ont aussi assuré avoir abattu dans l’espace aérien de la ville de Gaza un drone de type Sky Racing portant le numéro 523 (vidéo ci-dessous) et ont aussi annoncé avoir visé à l’aide d’obus tandem et RPG 3 véhicules militaires sur les axes al-Touffah et Cheikh Redwane dans la ville de Gaza.

Les brigades al-Qods ont aussi fait état de tirs d’obus de mortier 107 en direction de la colonie Nahal Oz dans l’enveloppe de Gaza.

Deux brigades israéliennes supplémentaires

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne Daniel Hagari a déclaré ce mercredi le déploiement de deux brigades supplémentaires dans la bande de Gaza.

Les deux hôpitaux israéliens Soroka à Beersheba et Hadassah à Tel Aviv qu’ils ont accueilli respectivement 12 et 8 militaires israéliens blesses dans la bande de Gaza.

Les blessés refusent de voir Netanyahu

Selon la chaine israélienne Channel 13, des soldats blessés dans la bande de Gaza ont refusé d’accueillir le Premier ministre Benjamin Netanyahu à l’hôpital Hadassah. Une situation similaire avait eu lieu depuis quelques jours à l’hôpital Sheba dans la ville Ramat Gan à l’est de Tel Aviv.

Les drones ne peuvent aider les chars

Le 25 décembre les Qassam ont diffusé les images vidéo d’une opération au cours de laquelle l’un de leurs combattants a collé un obus de type Chowaz sur un char israélien qui a tout de suite explosé et pris feu.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles les opérateurs des drones n’informent pas les occupants des chars d’un danger imminent, l’expert militaire Said al-Wahidi a indiqué que « l’occupation ne peut pas consacrer un drone pour chaque char ou chaque force d’infanterie sur le sol car ceci nécessitera un grand nombre de ces appareils. D’autant plus qu’un tel déploiement en grands nombres risque d’entraver leur capacité de vol aussi.

Il estime aussi que le modus operandi éclair des combattants palestiniens ne laisse pas le temps aux opérateurs des drones d’informer les occupants des chars.

