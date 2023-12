Le chef des Gardiens de la révolution iranienne (CGRI), le général Hossein Salami, a déclaré lors de la cérémonie funéraire du général martyr Sayed Razi Mousavi : « Nous ne garderons pas le silence sur l’assassinat de nos compatriotes et notre vengeance sera sérieuse et sévère: mettre fin à l’existence de l’entité sioniste.

Il a ajouté : « Nous soutenons le peuple palestinien jusqu’au dernier souffle ».

Le général Salami a déclaré que « l’opération Déluge d’Al-Aqsa est une opération totalement palestinienne. Elle a été entièrement planifiée et exécutée par les Palestiniens eux-mêmes ».

Il a ajouté : « Le Déluge d’Al-Aqsa est le résultat des souffrances palestiniennes. Il s’agit d’une confrontation palestinienne totale et d’une riposte à l’occupation et à ses pratiques. »

Et de souligner : « il ne fait aucun doute que le front de la résistance a beaucoup de points communs, mais chaque axe a sa propre indépendance dans ses agissements ».

Le général Salami a déclaré : « Le Déluge d’Al-Aqsa n’était pas une vengeance contre le commandant martyr Qassem Soleimani, car c’est nous qui allons le venger. »

La cérémonie funéraire du martyr Moussavi a débuté jeudi matin sur la place Imam Hussein à Téhéran, la capitale iranienne.

De grandes foules de citoyens iraniens et un bon nombre de responsables militaires et gouvernementaux ont participé à cette cérémonie d’adieu et aux funérailles.

Plus tôt dans la journée, le chef de la Révolution islamique, Sayyed Ali Khamenei, a effectué la prière funéraire sur le corps du martyr Sayed Moussavi, en présence du général de division Hossein Salami et d’autres responsables.

Lundi dernier, le CGRI a annoncé qu’un raid israélien dans la banlieue de la capitale syrienne, Damas, avait entraîné le martyre de l’un de ses hauts commandants, M. Razi Moussavi, qui était un proche compagnon de l’ancien commandant du Corps des Gardiens de la révolution islamique, Force d’Al-Qods, le martyr Hajj Qassem Soleimani.