Le Mouvement de résistance palestinien Hamas a rejeté les appels du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich à l’expulsion des Gazaouis. Bezalel Smotrich a appelé, le dimanche 31 décembre, les résidents palestiniens de Gaza à quitter la région assiégée afin que les colons extrémistes s’y installent après la guerre.

Dans un communiqué publié dimanche soir, le Hamas a condamné l’appel du ministre israélien des Finances, Bezalel Smotrich, à déplacer deux millions de Palestiniens et à en garder environ 200 000 à Gaza, le qualifiant de « vile moquerie et de crime de guerre ».

Et d’ajouter : « la communauté internationale et les Nations unies doivent prendre des mesures décisives pour mettre fin aux crimes du régime israélien et tenir ses dirigeants responsables de ce qu’ils ont fait au peuple palestinien ».

« Notre peuple a déclaré sa position. Il fera fi de toutes les tentatives visant à le déplacer et à le chasser de ses terres, jusqu’à la libération complète des territoires occupés et le retour de tous les réfugiés », poursuit le communiqué.

Plus tôt dimanche, le ministre israélien des Finances a déclaré au micro de la radio militaire israélienne : « Nous devons encourager l’émigration à partir de là-bas. S’il y avait entre 100 000 et 200 000 Arabes dans la bande de Gaza et non deux millions, toute la discussion sur le lendemain [de la guerre] serait complètement différente ».

« Ils veulent partir. Ils vivent dans un ghetto depuis 75 ans et sont dans le besoin », a allégué Smotrich, chef du Parti sioniste religieux d’extrême droite.

Les Palestiniens n’accepteront pas le déplacement

Parallèlement, le président de l’Autorité autonome palestinienne, Mahmoud Abbas, a souligné que les Palestiniens resteront déterminés à défendre leurs droits légitimes et n’accepteront pas du tout d’être expulsés de leurs terres.

« Aujourd’hui, notre fidèle peuple palestinien est soumis à une guerre d’extermination totale dans la bande de Gaza, en Cisjordanie et à Al-Qods, dans le but de minimiser et de saper notre cause nationale et humanitaire », a-t-il réaffirmé.

« Mais nous leur disons que plus votre agression et votre terrorisme augmentent, plus notre peuple deviendra fort, déterminé et résolu dans son attachement à sa terre et son engagement envers ses droits nationaux légitimes », a-t-il réitéré.

Abbas a affirmé que la guerre génocidaire israélienne contre Gaza « ne brisera pas la volonté des Palestiniens. Nous resterons fermes sur notre terre et poursuivrons la lutte jusqu’à ce que nous obtenions la victoire et l’indépendance ».

« La Cisjordanie et la bande de Gaza constituent une unité géographique indivisible », a-t-il martelé.

La plupart des Palestiniens déplacés de leur patrie après la Nakba (catastrophe), lorsqu’Israël a proclamé son existence illégale le 15 mai 1948, se sont réfugiés dans les États arabes voisins.

Les dirigeants arabes ont soutenu que toute mesure récente visant à l’expulsion forcée des Palestiniens serait absolument inacceptable.