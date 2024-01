Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hussein Amir Abdollehian, a affirmé que « l’Iran soutient toujours la volonté du peuple yéménite », saluant les progrès des négociations entre le Yémen et l’Arabie saoudite.

Les propos d’Amir Abdellahian sont intervenus lors de sa rencontre avec le porte-parole officiel du mouvement Ansarullah et chef de la délégation yéménite de négociation, Mohammad Abdel Salam, dans la capitale iranienne, Téhéran.

Au cours de la réunion, le ministre iranien des Affaires étrangères a exprimé son appréciation et ses remerciements pour la position ferme de Sanaa en faveur du peuple palestinien opprimé.

Lors de cette réunion, le chef de la délégation yéménite de négociation du gouvernement de Sanaa a apprécié « le soutien politique continu apporté par l’Iran à l’axe de résistance et a informé le ministre iranien des Affaires étrangères des derniers développements de paix au Yémen.

Plus tôt dans la journée, Mohammad Abdel Salam a eu des consultations avec Ali Asghar Khaji, conseiller principal du ministre iranien des Affaires étrangères pour les affaires politiques spéciales, et ils ont discuté des dernières situations actuelles au Yémen et en Palestine occupée.

Hier, Abdel Salam, secrétaire du Conseil suprême de sécurité nationale iranien, a rencontré Ali Akbar Ahmadian. L’agence de presse iranienne Mehrnews a rapporté que « les deux parties ont discuté lors de la réunion de questions d’intérêt commun et de l’évolution de la sécurité dans la région ».

Hier dimanche, le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a annoncé le martyr et la perte de dix membres de la marine yéménite en raison d’une agression américaine contre 3 bateaux des forces yéménites.

Auparavant, le général de brigade Saree avait souligné que « les mouvements militaires américains en mer Rouge pour protéger les navires israéliens n’empêcheraient pas le Yémen d’accomplir son devoir de soutien aux opprimés de Palestine et de Gaza ».

Source: Médias