Un résumé des points forts de la conférence de presse tenue par le représentant du mouvement Hamas au Liban, ce dimanche soir, dans la capitale libanaise Beyrouth, sur l’évolution de l’agression sioniste en cours contre la bande de Gaza :

– Les discours répétés des dirigeants criminels de l’occupation sur ce qu’ils appellent (la migration volontaire de la population de Gaza), illustrent l’échec de Netanyahu (Premier ministre israélien) et de ses ministres (Smotrich et Itamar Ben Gvir) et d’autres extrémistes nazis, et ne sont rien d’autre que l’expression de leurs illusions et rêveries. Cela ne se réalisera pas, et ce sont ces colons étrangers qui émigreront de notre pays, pour toujours, vers leur pays d’origine.

– Nous mentionnons spécifiquement le dénommé « Smotrich », ce colon nazi, auteur et promoteur de cette idée, selon laquelle il retournera bientôt sur la terre de ses ancêtres en Ukraine.

– Nous réaffirmons que la bande de Gaza ne sera que purement palestinienne et c’est notre peuple qui décidera de son présent et de son avenir, qui feront partie intégrante de l’État palestinien indépendant et pleinement souverain, avec al-Qods (Jérusalem) pour capitale.

– Nous accordons une grande valeur et apprécions les positions amicales de l’Afrique du Sud en solidarité avec notre peuple et son rejet de l’agression sioniste. La dernière de ces positions a été la saisine de la Cour internationale de Justice concernant les crimes contre l’humanité de l’occupation, le nettoyage ethnique et le génocide.

– Nous appelons la Ligue des États arabes, l’Organisation de la coopération islamique et l’Union africaine à soutenir et à approuver la position de l’Afrique du Sud et à s’appuyer sur elle pour déposer davantage de plaintes devant les tribunaux internationaux, poursuivant cette entité fasciste pour ses crimes contre notre pays.

– Nous réaliserons notre revanche contre l’ennemi sioniste en libérant notre terre et notre sanctuaire

– Le lâche assassinat d’un certain nombre de dirigeants du Hamas à Beyrouth ne nous brisera pas

– Notre véritable et grande vengeance sera le jour où notre sainteté sera restaurée et où notre peuple retournera dans ses terres.

– Environ 4% de la population de la bande de Gaza est morte, blessée ou portée disparue après 93 jours d’agression.

– Plus de 1,9 millions de Palestiniens de la bande de Gaza sont déplacés de leurs foyers

– 109 journalistes sont tombés en martyrs à Gaza pendant 93 jours de l’agression « israélienne ».

– L’occupation tente d’assassiner la vérité en ciblant les journalistes après la chute de son article.

– Nos martyrs, blessés et disparus ne sont pas des chiffres.

– La résistance continue de lutter contre l’occupation, des tirs de roquettes continuent chaque jour et elle a encore beaucoup à faire.

– Les forces de résistance se portent bien dans le district nord et dans le district de Gaza et continuent de résister à l’ennemi

– Nous avons grâce des âmes des dirigeants martyrs, du grand dirigeant national, du frère martyr Cheikh Saleh Al-Arouri, du vice-président du mouvement Hamas et chef du mouvement en Cisjordanie, du martyr Qassami Samir Fandi, du Qassami martyr Azzam Al-Aqra’, et leurs frères, les justes martyrs.

– Le nombre de martyrs a atteint les 29.722 martyrs, dont 10.000 enfants et 7.000 femmes, et le nombre de blessés s’est élevé à 58.166 blessés, tandis que le nombre de personnes disparues dans la bande de Gaza a atteint plus de 7.000 personnes.

– Le nombre de martyrs en Cisjordanie depuis le 7 octobre a atteint 321 martyrs, dont 111 enfants et 4 femmes. Les résistants en Cisjordanie sont fermes et ils infligent à l’ennemi des pertes.

– Cette occupation nazie a détruit environ 70 % des installations et infrastructures civiles de la bande de Gaza, dans le but d’imposer un déplacement forcé aux civils.

– 6.000 blessés devraient voyager pour se faire soigner afin de sauver leur vie, et jusqu’à présent, seuls 650 blessés ont voyagé pour se faire soigner en dehors de la bande de Gaza.

– L’occupation commet des crimes de destruction de sites archéologiques à Gaza, dans une tentative échouée et désespérée d’effacer la présence culturelle et patrimoniale palestinienne, en détruisant plus de 200 sites archéologiques et patrimoniaux sur 325 sites dans la bande de Gaza, y compris d’anciennes mosquées, églises, écoles, musées, anciennes maisons archéologiques et divers sites patrimoniaux.

– Au début de l’année 2024 après JC, et à ce jour trois mois plus tard, les Brigades Al-Qassam et la résistance palestinienne ont lancé et continuent de lancer leurs missiles qui ont atteint le cœur de l’entité sioniste, prouvant une fois de plus qu’elles contrôlent le cours de la bataille avec toute leur force et leur capacité, et qu’elles ont beaucoup dans leur arsenal.

– L’ennemi n’a pu réaliser aucun résultat sur le terrain par rapport aux objectifs qu’il s’était fixé.

