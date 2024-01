Plusieurs missiles du Hezbollah ont été tirés, ce jeudi, contre les positionnements de l’armée d’occupation israélienne à la frontière avec le sud-Liban.

Dans un communiqué, la Résistance islamique au Liban a précisé dans un communiqué : « En soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé, à 09h50 ce jeudi 11 janvier 2024, un rassemblement des soldats ennemis israéliens à proximité du site de Metulla avec des missiles qui ont atteint leur objectif ». ‏

« A 11h30, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont également visé avec des missiles un attroupements des soldats ennemis israéliens à proximité du site d’Al-Baghdadi, y causant des pertes confirmées ». ‏

Les médias israéliens ont pour leur part fait état des tirs de plusieurs missiles antichar contre les colonies de Metulla et Admit en Galilée.

Vidéo de la destruction des dispositifs d’espionnage israéliens

Message de la Résistance au peuple libanais

Dans ce contexte, la Résistance s’est adressée, dans une lettre, à l’honorable peuple libanais :

« L’ennemi israélien continue de chercher des alternatives pour collecter des informations sur la résistance et sur le sort de ses combattants dans les villages du sud, surtout après avoir perdu une grande partie de l’efficacité des dispositifs d’écoute et d’espionnage installés sur ses sites frontaliers en raison de leur ciblage et destruction par la résistance.

Dans ce contexte, l’ennemi israélien a eu recours à des contacts avec certaines de nos chères familles à partir de numéros de téléphone qui semblent être libanais, via des réseaux fixes et cellulaires, dans le but de s’enquérir de certaines personnes, de leur localisation et de l’état de certaines maisons.

Dans ces communications, l’ennemi se fait passer pour plusieurs personnages : parfois comme des commissariats affiliés aux Forces de sécurité intérieure dans les régions du sud, d’autres comme des centres appartenant à la Sûreté générale libanaise, et parfois comme des agences de secours fournissant de l’aide…

L’appelant, qui parle avec un fort accent libanais, cherche à obtenir des informations sur les membres de la famille contactée et leur localisation, ou diverses données liées à l’environnement, sous couvert d’inquiétude et de fourniture d’assistance.

L’ennemi exploite ces informations pour vérifier la présence des frères moudjahidines dans certaines des maisons qu’il entend cibler.

Nous appelons notre cher peuple en général, en particulier les habitants des villages frontalières, à ne pas répondre et fournir des informations à l’appelant…, et à immédiatement couper l’appel, puis rapidement informer les autorités concernées ».