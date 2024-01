Au 99-ème jour de l’offensive israélienne contre la bande de Gaza, les combats font rage dans plusieurs axes dans la bande de Gaza, surtout à Khan Younes au sud. Les massacres israéliens se poursuivent : 12 ces dernières 24 heures. Et la famine menace le quart de la population, selon le Programme alimentaire mondial.

Les Brigades al-Qassam du Hamas ont assuré ce samedi que leurs moudjahidines ont ciblé un hélicoptère israélien qui survolait l’est de Khan Younes au sud de la bande de Gaza à l’aide d’un projectile sol-air.

Elles ont aussi indiqué avoir, dans cette même zone, tiré des obus de mortier de calibre lourd sur une concentration de véhicules militaires israéliens, des engins Choaz contre deux chars Merkava, et des obus al-Yassin 105 contre 4 autres chars et un véhicule de transport. Elles ont aussi fait état de tirs d’obus TBG contre une force d’infanterie y causant des tués et des blessés.

Selon les correspondants sur place, les affrontements se poursuivent dans plusieurs quartiers de Khan Younes, surtout dans celui d’al-Mossaddar, proche des deux camps al-Boreij et al-Maghazi, alors que les forces d’occupation tentent en vain de les investir.

Depuis le début de l’an 2024, Khan Younes est un front de combat dur pour les forces d’occupation israéliennes. 22 véhicules y ont été frappés , 11 militaires israéliens ont été éliminés, les forces israéliennes inflitrées ont subi 14 attaques et embuscades avec des engins.

Par ailleurs, les accrochages font rage à l’est de Deir al-Balah au centre de la bande de Gaza, et dans l’entourage de l’école Sakina, à l’est, ainsi qu’à Beit Lahia.

Selon la chaine qatarie al-Jazeera, des accrochages violents se déroulent dans la région de Moukhabarate au nord-ouest de la ville de Gaza.

Des salves sur l’enveloppe de Gaza

En début de soirée, les Brigades al-Qods du Jihad islamique ont revendiqué des tirs de roquettes contre la colonie d’Eretz dans l’enveloppe de Gaza.

Les Brigades al-Qassam avaient auparavant fait état de barrages de roquettes, tirés également en direction de l’enveloppe de Gaza, en provenance du nord de la bande de Gaza.

23.843 martyrs et 60.317 blessés

Par ailleurs, l’armée d’occupation israélienne poursuit ses raids meurtriers contre la bande de Gaza pour le 99eme jour consécutif.

Dans la nuit de vendredi à samedi, les raids israéliens continus ont bombardé Khan Younes, ses régions sud et les camps des réfugiés al-Boreij et al-Maghazi, ainsi que le secteur central de la bande de Gaza, notamment Jizane et al-Baten al-Samine, les périphéries de l’hôpital Martyrs d’al-Aqsa et les maisons dans le camp Nusseirat.

Ce samedi, lors d’un point de presse, le porte-parole du ministère de la Sante de Gaza Acharf al-Qodra a affirmé que 12 massacres contre les familles ont été perpétrés durant les 24 dernières heures coûtant la vie à 135 civils et blessant 312.

Ce qui porte le bilan depuis le 7 octobre à 23.843 martyrs et 60.317 blessés, selon lui.

« Les crimes de génocide perpétrés par l’occupation israélienne contre la bande de Gaza en font la plus criminelle et la plus sanguinaire de l’histoire. Le génocide perpétré affecte un citoyen sur vingt, qui sont soit tombés en martyrs, soit blessés, soit portés disparus », a-t-il déclaré.

Le quart de la population souffre de famine

M. al-Qodra a souligné que la situation sanitaire à Rafah au sud de la bande de Gaza est très fragile et la ville ne peut supporter les besoins de 1,3 million de citoyens déplacés, indiquant qu’il ne reste plus que 6 ambulances en service dans la bande de Gaza.

Raids sur Rafah ce samedi

Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a accusé « l’occupation israélienne de contraindre les Palestiniens à se rendre à la ville de Rafah arguant qu’elle est en sécurité pour ensuite la bombarder et y perpétrer des massacres ».

Le Bureau a en outre fait remarquer que le gouvernorat de Gaza et du nord a besoin de 1.300 camions d’aide alimentaires par jour pour éviter la famine.

Le Programme alimentaire mondial a averti que 577 mille palestiniens à Gaza, l’équivalent du quart de la population, souffrent de la famine.

