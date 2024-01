Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Seyyed Ali Khamenei, a salué les opérations navales anti-israéliennes des Yéménites dans la mer Rouge, affirmant que ces derniers avaient fait un « excellent travail » au mépris des menaces américaines.

S’exprimant mardi 16 janvier lors d’une réunion avec les imams de la prière du vendredi, l’Ayatollah Khamenei a déclaré que la campagne maritime yéménite en soutien au peuple palestinien de la bande de Gaza « mérite admiration et appréciation ».

« La nation yéménite et le gouvernement d’Ansarullah ont fait un excellent travail… Ils ont endommagé les canaux vitaux du régime sioniste. Les États-Unis les ont menacés mais ils n’avaient pas peur d’eux », a-t-il déclaré.

« Leur travail est, à juste titre un exemple du Jihad. Nous espérons que ces efforts et actes de résistance se poursuivront jusqu’à la victoire. »

Le guide suprême a également déclaré que les peuples du monde reconnaissent que les habitants de Gaza sont « innocents et victorieux » tandis que le régime usurpateur est « cruel et assoiffé de sang » et qu’il « est vaincu et se désintègre ».

Source: Press TV