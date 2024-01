En réponse à l’escalade des menaces américaines et européennes contre le Yémen, le ministère yéménite des Affaires étrangères, a considéré dans un communiqué publié aujourd’hui que « parler de la formation d’une coalition navale des pays de l’Union européenne dans la mer Rouge est une ingérence dans le affaires intérieures des pays riverains de la mer Rouge, et un message négatif selon lequel l’Union s’emploie à violer le droit international et les conventions relatives aux droits de l’homme ».

Le communiqué explique : « Ces menaces offrent un soutien à l’ennemi israélien dans son agression et son siège contre les Palestiniens dans la bande de Gaza, au mépris flagrant des conventions internationales ainsi que des exigences des peuples, y compris les peuples des pays de l’Union européenne qui participent à des manifestations rejetant et dénonçant l’agression sioniste contre la bande de Gaza ».

Dans son communiqué, le ministère yéménite des Affaires étrangères a réitéré que les forces navales yéménites « ne seront dissuadées par aucune menace ou incitation à cesser de bloquer les navires appartenant à l’ennemi israélien, ou à se diriger vers les ports palestiniens occupés, jusqu’à la fin de la guerre militaire, de l’agression, de la levée du siège et l’entrée de l’aide humanitaire, alimentaire, médicale et pétrolière dans la bande de Gaza, sans obstacles ».

Le ministère yéménite des Affaires étrangères a appelé les pays de l’Union européenne à relire les événements et à ne pas se lancer dans une » bataille perdue d’avance sur le plan humain, politique et militaire, et à concentrer leurs efforts sur la résolution des causes du problème représenté par l’agression militaire et le siège continus sur la bande de Gaza ».

Il convient de noter que l’expansion du conflit en mer Rouge et la tendance à sa militarisation affectent grandement l’économie européenne, comme l’a rapporté le journal Bloomberg la semaine dernière que l’économie européenne commençait à ressentir la première vague de perturbations du transport maritime en la mer Rouge.

Selon le journal, le dernier Kiehl Trade Index montre que les importations de l’UE ont chuté de 3,1 % en décembre par rapport au mois précédent et que les exportations ont chuté de 2 %.

En Allemagne, troisième exportateur mondial, les importations ont chuté de 1,8% et les exportations de 1,9%.

L’indicateur a également révélé que le commerce mondial a chuté de 1,3 % le mois dernier par rapport à novembre.

Le rapport de Kiel indique qu’environ 200 000 conteneurs traversent actuellement la voie navigable quotidiennement, contre 500 000 conteneurs en novembre.

Par ailleurs, hier mardi, le ministère yéménite des Affaires étrangères a appelé les compagnies maritimes à poursuivre leurs opérations en mer Rouge, » tant qu’elles ne se dirigent pas vers l’ennemi sioniste ».

Le ministère a annoncé dans un communiqué que les opérations navales sont » limitées aux navires appartenant à l’ennemi israélien ou à ceux se dirigeant vers les ports de la Palestine occupée ».

Il est également mentionné que, selon l’agence américaine Bloomberg, » les compagnies d’assurance imposent des restrictions dans leurs polices liées aux risques de guerre, afin qu’elles n’aient pas à couvrir les navires associés aux États-Unis d’Amérique, au Royaume-Uni et Israël, qui naviguent à travers la mer Rouge ». Les paragraphes stipulant que les navires qui souhaitent traverser la mer Rouge ne doivent être liés ni aux États-Unis, ni au Royaume-Uni, ni à « Israël ».

Source: Médias