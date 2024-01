Le Premier ministre d’occupation Benjamin Netanyahu a déclaré jeudi aux Etats-Unis « qu’il s’oppose à la création d’un Etat palestinien dans le cadre de tout scénario d’après-guerre ».

L’Associated Press a rapporté que l’annonce de Netanyahu « dévoile les profondes divisions entre les deux alliés proches, trois mois après l’agression israélienne contre Gaza ».

L’AP a souligné que « les États-Unis avaient précédemment annoncé que la création d’un État palestinien devait faire partie de la période post-guerre ».

Netanyahu a déclaré lors d’une conférence de presse que « dans tout arrangement futur, Israël doit contrôler toutes les terres à l’ouest du Jourdain, et cela contredit l’idée d’établir un État palestinien », ajoutant que » le Premier ministre doit être capable de dire non à nos amis ».

Après la déclaration de Netanyahu, la Maison Blanche a de nouveau annoncé « qu’ il y aura un Gaza post-conflit, et qu’il ne sera pas réoccupé « , ajoutant que les USA ne cesseront pas de travailler pour parvenir à une solution à deux États ».

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a affirmé que « le gouvernement israélien ne veut pas d’une solution à deux États », soulignant que « Netanyahu doit changer son gouvernement extrémiste pour trouver une solution à long terme au conflit israélo-palestinien ».

Il a indiqué que le gouvernement israélien actuel est « le gouvernement le plus extrême de l’histoire d’Israël et ne veut pas d’une solution à deux États », estimant que « la solution à deux États est la seule manière de garantir la sécurité des Palestiniens et des Israéliens ». »

Deux ministres israéliens avaient alors répondu aux déclarations de Biden en déclarant : « Tel Aviv ne permettra jamais la création d’un État palestinien ».

Source: Médias