Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdullahian, a affirmé : « Le Pakistan revêt une grande importance dans la politique étrangère de l’Iran », appelant à la poursuite de la coopération sécuritaire et militaire entre les deux pays.

Amir Abdullahian a souligné, vendredi, lors d’un appel téléphonique de son homologue pakistanais Jalil Abbas Gilani, que les forces de sécurité iraniennes répondront à toutes les menaces terroristes visant le pays et « qu’elles ne permettront pas aux groupes terroristes de commettre des actes terroristes contre la sécurité du pays ».

Il a ajouté que les opérations militaires iraniennes contre le groupe Armée de justice , qui a revendiqué la responsabilité de nombreuses attaques terroristes en Iran, relevaient « du devoir des forces militaires iraniennes de contrecarrer les menaces terroristes ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a expliqué que, selon des documents et informations confirmés, « la frappe iranienne a visé un site abritant 50 terroristes qui s’apprêtaient à mener une opération terroriste majeure dans l’est de l’Iran ».

Amir Abdullahian a également affirmé le respect de son pays pour la souveraineté et l’intégrité territoriale du Pakistan, appelant à « renforcer la coopération conjointe pour faire face aux camps terroristes à l’intérieur des frontières du Pakistan ».

Le ministre iranien des Affaires étrangères a noté « l’importance grande et influente de l’Union des pays islamiques », expliquant que cette importance augmente « alors que les crimes d’Israël continuent de tuer des civils ».

Pour sa part, le ministère pakistanais des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué que « le ministre Gilani s’était entretenu aujourd’hui avec le ministre iranien des Affaires étrangères, exprimant la volonté du Pakistan de travailler avec l’Iran sur toutes les questions , sur la base d’un esprit de confiance mutuelle et de coopération ».

Gilani a également souligné « la nécessité d’une coopération plus étroite sur les questions de sécurité », selon un communiqué du ministère pakistanais des Affaires étrangères.

Plus tôt dans la journée, l’ambassade du Pakistan à Téhéran a affirmé que « le Pakistan se tient toujours aux côtés de l’Iran, dans toutes les circonstances difficiles », notant que « l’Iran est un pays ami et nous ne voulons aucune escalade avec lui ».

L’ambassade du Pakistan a ajouté : « La coopération et la confiance mutuelle entre les deux pays frères, au milieu d’un environnement régional complexe, sont de la plus haute importance pour renforcer la sécurité et la paix ».

Cela intervient au moment où la frontière irano-pakistanaise est le théâtre de tensions, le ministère pakistanais des Affaires étrangères ayant convoqué le chargé d’affaires iranien à Islamabad pour exprimer sa protestation contre les bombardements iraniens sur le territoire pakistanais.

Le Pakistan a lancé des attaques contre un village près de la région de Saravan, dans la province du Sistan-Baloutchistan, au sud-est de l’Iran. Téhéran a condamné ces attaques, qui ont coûté la vie à des civils, appelant les autorités pakistanaises à clarifier le contexte de cet incident.

Dans ce contexte, le magazine américain Barron’s a rapporté hier jeudi que « Pékin s’était déclaré prêt à servir de médiateur entre le Pakistan et l’Iran après l’échange de tirs contre des cibles militantes dans la région frontalière qui les sépare ».

