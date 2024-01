La ville de Khan Younes fait l’objet de bombardements aériens et d’artillerie les plus intensifs depuis le début de la guerre, escortés par plusieurs tentatives d’infiltration terrestres depuis les axes ouest et sud.

Des combats font rage dans l’entourage de l’hôpital Nasser à l’ouest de la ville entre les résistants palestiniens et les militaires israéliens. Tous les hôpitaux et centres d’hébergement sont visés depuis l’aube de ce dimanche par les raids et bombardements israéliens.

Selon la radio militaire israélienne, 7 brigades de l’armée sont actives sur la surface et dans le sous-sol de Khan Younes.L’armée israélienne a aussi annoncé avoir opéré la veille une opération de remplacement de ses militaires à Khan Younes, indiquant que les soldats du bataillon Kafir ont quitté dimanche soir et ont été remplacés par d’autres.

Le général de réserve dans l’armée Itzhaq Brick a mis en garde dans le quotidien Haaretz : « Si nous poursuivons les combats à Khan Younes et les camps du centre, nous allons avoir des centaines de tués et des milliers de blessés ».

Selon le site d’information israélien Israel Hayom, le ministre de la Défense israélien Yoav Galant a dit aux parents et proches des Israéliens captifs dans la bande de Gaza que l’opération en cours à Khan Younes montre des indices premiers selon lesquels ils pourraient parvenir vers les endroits les plus sensibles pour le Hamas et réaliser les deux objectifs de la guerre. Le gouvernement israélien avait fixé comme objectifs de la guerre d’éradiquer le Hamas et de restituer les captifs israéliens.

Dimanche soir, le porte-parole de l’armée d’occupation avait révélé qu’elle a découvert le tunnel dans lequel 20 captifs auraient été séquestrés. D’une longueur de 830 mètres et de profondeur de 20 mètres, elle l’a détruit.

Vendredi, elle avait assuré que les soldats du 7ème bataillon ont découvert une position militaire qui était utilisée comme camp d’entrainement de la Brigades de Khan Younes et comme lieu de rencontre des hauts dirigeants du Hamas. Dans la région, les militaires de l’occupation ont découvert les circuits et des dizaines de lances-roquettes et d’armements.

Toutes les factions de la résistance sont à la manoeuvre.

Les Brigades al-Qassam du Hamas ont fait d’un tir d’al-Yassin 105 sur un char Merkava à l’ouest de la ville.

Les Brigades de la résistance nationale ont assuré pour leur part qu’ils mènent des accrochages violents dans l’entourage de la Faculté al-Aqsa dans la région al-Mawassi au cours desquelles ils ont utilisé des mitrailleuses, des obus RPG anti blindes et chars. Un raid israélien a frappé l’école de cette région qui héberge des déplacés et il y a eu des martyrs.

Les Brigades d’al-Qods du Jihad islamique qui font eux aussi part aux affrontements contre les forces d’occupation sur les axes d’avancée de la ville, ont indiqué avoir visé un véhicule militaire au centre à l’aide d’une RPG.

En outre, les médias palestiniens ont diffusé une vidéo qui montre un drone israélien de type Kowad Capter tirer sur les habitants sur plusieurs quartiers, dont al-Nawassi, situé à l’ouest de cette ville, la périphérie du Complexe médical Nasser et sur les déplacés hébergés dans l’Université al-Aqsa.

L’entourage de cette université située à l’ouest de Khan Younes fait l’objet d’un pilonnage d’artillerie et des tirs de feu sont entendus. Les déplacés tentent de la quitter et de se rendre vers la ville de Rafah plus au sud, mais la situation est extrêmement grave.

Le ministre de la Santé a accusé l’occupation israélienne de commettre des crimes atroces à l’ouest de Khan Younes, et d’empêcher les ambulances de se rendre sur les lieux pour secourir les blessés et les martyrs dont les cadavres jonchent les rues.

Il est question que 50 martyrs et 100 blessés ont été accueillis ce lundi dans l’hôpital Nasser. Sa direction assure qu’une grande partie des blessés sont touchés a la poitrine et au ventre, déplorant qu’elle n’a reçu que 3% de ses besoins en aides médicales.

Le Bureau médiatique du gouvernement de Gaza a accusé l’armée d’occupation de viser intentionnellement les 30 mille déplacés dans les 5 centres d’hébergement de Khan Younes.

Le Croissant rouge palestinien a indiqué que son siège dans la ville est assiégé. Il a souligné avoir perdu totalement tout contact avec ses équipes à Khan Younes, indiquant que des chars ont été vus à proximité de l’hôpital al-Amal.

Les avions israéliens effectuent des raids irréguliers dans la zone orientale situé entre les deux gouvernorats de Khan Younes et de Rafah.

Selon l’Observatoire euro-méditerranéen des droits de l’homme, « Israël » a détruit 20 carrés résidentiels dans cette ville. « Les faits sur le terrain prouvent que l’armée israélienne detruit la vie palestinienne pour empêcher arbitrairement le retour des déplacés sur les lieux de leur résidence en préparation à leur transfert arbitraire en dehors de la bande de Gaza », a-t-il averti.

A Gaza

Les raids sur les civils se poursuivent ailleurs aussi : à l’aube, une série de raids ont été perpétrés à l’aube de ce lundi sur plusieurs régions ouest de la ville de Gaza.

Des accrochages violents se déroulent dans le sud-ouest de la ville en raison d’une tentative d’avancée des forces israéliennes. Selon les correspondants sur place, la résistance lui fait face aux tirs de mitrailleuses ans les deux quartiers cheikh Radwane et al-Nasr.

Les Brigades al-Qods ont indiqué avoir visé un attroupement de soldats dans le quartier Zeytoune dans la ville de Gaza.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 20 massacres ont été perpétrés durant les 24 dernières heures coûtant la vie à 190 civils et blessant 340 autres. Ce qui porte le bilan des victimes depuis le 7 octobre à 25.295 martyrs et plus de 63.000 blessés.

Source: Divers