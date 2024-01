Le chef du service d’information égyptien, Diaa Rashwan, a affirmé aujourd’hui lundi que « les efforts d’Israël pour contrôler l’axe de Philadelphie dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec l’Égypte, conduiraient à une menace sérieuse et grave pour les relations égypto-israéliennes ».

Rashwan a déclaré dans un communiqué publié sur le site officiel du SIS : « La période récente a été marquée par plusieurs déclarations de responsables israéliens, dirigés par le Premier ministre Benjamin Netanyahu, contenant des allégations et de fausses informations concernant l’existence d’opérations de contrebande d’armes, d’explosifs, de munitions, dans la bande de Gaza depuis le territoire égyptien ».

Il a ajouté : « La persistance d’Israël à commercialiser ces mensonges est une tentative de légitimer sa tentative d’occuper le couloir de Philadelphie ou le couloir de Salah al-Din, dans la bande de Gaza, le long de la frontière avec l’Égypte, en violation des accords et protocoles de sécurité signé entre elle et l’Egypte ».

Rashwan a noté : « Il faut souligner strictement que toute démarche israélienne dans cette direction entraînera une menace sérieuse et grave pour les relations égypto-israéliennes ».

Il a poursuivi : » En plus d’être un pays qui respecte ses obligations internationales, l’Égypte est capable de défendre ses intérêts et sa souveraineté sur son territoire et ses frontières, et ne l’hypothéquera pas entre les mains d’un groupe de dirigeants israéliens extrémistes qui cherchent à entraîner la région dans une situation de conflit et d’instabilité ».

Source: Médias