Il a fallu un obus anti individuel, un autre anti char, et des mines terrestres pour tuer les 21 militaires israéliens de l’unité de génie qui ont péri dans l’opération qui a eu lieu à l’est du camp al-Maghazi, au centre de la bande de Gaza.

A en croire les révélations, force est de constater que ces militaires israéliens ont surtout péri par l’explosion de leurs propres munitions. D’où le génie de cette opération complexe.

Lors d’une interview avec al-Manar, le représentant du Hamas au Liban, Oussama Hamdane a signalé que l’importance de cette opération réside aussi dans le lieu où elle a été réalisée : « la région où l’opération a été réalisée se trouve à une centaine de mètres de la frontière avec les territoires occupées. Les forces d’occupation israéliennes avaient cru qu’elles la contrôlent et qu’elle était entièrement sécurisée », a-t-il expliqué.

Un chef des Brigades al-Qassam qui a révélé certains de ses détails raconte que cela faisait plusieurs semaines que les combattants s’étaient stationnés à l’est du camp, malgré les bombardements intenses et continus.

« Les instructions étaient de ne rien faire avec les forces israéliennes qui s’étaient infiltrées dans le camp al-Maghazi en attendant un gibier qui vaille », indique-t-il.

Il rapporte que les Israéliens avaient les derniers jours intensifié leur feu dans la région puis l’ont ratissée croyant par la suite qu’elle était sécurisée. C’est alors qu’ils ont introduit les forces de génie.

Selon ce chef, les moudjahidines ont bien deviné qu’il s’agissait d’une force de génie en raison des équipements qu’ils portaient.

« Les combattants ont préféré ne pas attaquer en premier la force d’infanterie qui marchait sur un champ de mines préparé d’avance par les Qassam », poursuit-il.

Et d’ajouter : « Ils ont attendu que la force termine son travail et fixe définitivement les explosifs puis l’ont visé à l’aide d’un obus anti individuelle. L’obus a été comme un déclencheur qui a provoqué les explosions qui ont détruit le bâtiment et ont éliminé les membres de cette force ».

Il a assuré aussi qu’en même temps, les combattants ont détruit un char qui se trouvait dans la zone pour sécuriser cette force.

« Et ce n’est que lorsqu’une force de secours est arrivé sur les lieux que le champ de mines a été activée. Il a explosé et les résistants sont retournés vers leur base sains et saufs », a conclu le chef des Qassam.

La déflagration de l’explosion depuis la caméra d’al-Jazeera

Analysant cette opération, le chroniqueur militaire de la chaine qatarie al-Jazeera, Fayez al-Douwayri a assuré qu’il croit que le chiffre des 21 militaires tués n’est pas exact, estimant qu’il devrait être supérieur à 100.

Selon lui, le groupe chargé de la protection du char devrait compter 33 soldats dans les conditions opérationnelles ordinaires. De même le groupe de génie devrait compter 10 membres pour chaque bâtiment des deux bâtiments visés. Ce qui veut dire qu’ils étaient 53 au moins. Et si la brigade ciblée appartient entièrement à celle du génie, sans aucune brigade d’infanterie, il faudrait leur ajouter 40 membres, aux côtés des membres des forces de secours.

Source: Divers