Le chef du mouvement yéménite Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé aujourd’hui jeudi « qu’il n’y a jamais eu dans l’histoire du conflit israélo-arabe une agression qui a duré une telle période, avec le même niveaude criminalité, et à une échelle comparable à celle de la bande de Gaza ».

Dans son discours, sayyed Al-Houthi a souligné que « le nombre de blessés est désormais calculé en pourcentage à la population de Gaza », soulignant que « cela n’a pas d’équivalent dans les événements dans divers pays du monde ».

Sayyed Al-Houthi a noté que l’équation, grâce à la fermeté des Moudjahidines et du peuple de Gaza, est : » Si vous souffrez… alors ils souffrent comme vous souffrez », ajoutant que « malgré l’ampleur de l’agression, des crimes, de la tyrannie et de l’incursion sionistes, l’ennemi israélien n’a pas réussi à atteindre ses objectifs déclarés ».

Sayyed Al-Houthi a estimé que « les musulmans doivent assumer une grande responsabilité dans le soutien à la détermination du peuple palestinien ».

Et de poursuivre : « Si les musulmans avaient apporté le soutien nécessaire au peuple palestinien et à ses moudjahidines, l’équation aurait complètement changé », indiquant que « le comportement criminel de l’ennemi israélien se poursuit chaque jour et exprime une tendance agressive, haineuse, sauvage et une faillite morale ».

Il a noté que « plus l’occupation israélienne ne parvient pas à atteindre ses objectifs déclarés, plus elle commet des crimes très horribles », s’interrogeant sur » la position de toutes les institutions internationales qui surveillent ce qui se passe sur la terre de Palestine à Gaza ? »

Les USA sont derrière la poursuite du crime

De même, sayyed Al-Houthi a estimé que « les déclarations publiées par les institutions internationales ne correspondent pas du tout à la véritable description de ce qui se passe à Gaza », ajoutant que « la raison fondamentale et principale de la poursuite du crime sioniste contre les Palestiniens est la position américaine qui le soutient ».

Il a indiqué que « les Américains insistent pour que Gaza reste dans un état de siège complet, ainsi le passage de Rafah reste fermé la plupart du temps et il n’y a aucun flux d’aide et de besoins humanitaires nécessaires pour le peuple palestinien à Gaza ».

Il a affirmé : « Tandis que les Américains se battent pour que les fournitures parviennent aux Israéliens, ils empêchent la nourriture et les médicaments d’atteindre Gaza », soulignant que « Washington est derrière la poursuite du crime sioniste et de l’échec international ».

Sayyed Al-Houthi a affirmé que « ce sont les USA qui envoient ses officiers participer à la gestion du crime sioniste contre le peuple de Gaza, il contribue directement à la famine du peuple palestinien, cherchant à les tuer par la famine, et non seulement avec les bombes qu’il fournit pour les massacrer ».

Il a rappelé que « les Américains ont refusé de fournir des médicaments et de la nourriture à la population de Gaza et se sont tournés vers l’escalade contre notre pays malgré le coût de l’escalade pour lui », soulignant que « l’escalade américaine au Yémen coûte cher à Washington sur le plan international, au niveau économique, en plus de ses conséquences négatives en termes d’extension du conflit ».

Concernant les développements au Yémen et dans la région, et les répercussions de l’agression américano-britannique, il a noté que « les Américains ne se soucient point de la menace qui pèse sur la navigation internationale et de la transformation de la mer Rouge en champ de bataille », soulignant que « Washington n’a aucun problème d »aggraver le conflit et la situation régionale ».

Sayyed Al-Houthi a ajouté que « les États-Unis n’ont pas accepté une équation équitable depuis le début des événements de la mer Rouge, selon laquelle la nourriture et les médicaments parviendraient au peuple palestinien dans la bande de Gaza », ajoutant « que face à la tyrannie et l’agression, notre nation islamique a la grande responsabilité de soutenir le peuple palestinien opprimé ».

Sayyed Al-Houthi : Notre combat est lié à Gaza

Sayyed Al-Houthi a affirmé que « la bataille au Yémen se poursuit », révélant que « le Yémen a été bombardé jusqu’à présent par plus de 200 drones et plus de 50 missiles ailés et balistiques », soulignant « que notre pays poursuivra ses opérations jusqu’à ce que la nourriture et les médicaments parviennent à tous les habitants de Gaza et l’agression sioniste cesse ».

Il a poursuivi que « l’insistance américaine à protéger le crime sioniste et son rejet de l’équation humanitaire n’affecteront pas notre position et ne nous feront jamais reculer », expliquant que » notre bataille continue et est totalement liée à la bataille de Gaza ».

Il a expliqué que « Washington tente de faire de son agression contre le Yémen et de sa protection du crime sioniste le titre de protection de la navigation internationale », ajoutant « qu’il s’agit d’un leurre américain clair et que, à travers lui, les États-Unis visent à impliquer d’autres pour participer avec lui à la protection du crime sioniste ».

Il a ajouté que « les forces armées yéménites ciblent clairement les navires liés à Israël », conseillant aux peuples européens de « se méfier de l’implication américaine dans leurs gouvernements et de l’exploitation de leur argent ».

Il a noté que « quelle que soit l’escalade américaine et britannique, elle aura des résultats négatifs et n’affectera pas notre décision et notre position », soulignant que « nous remplissons un devoir sacré, nous le considérons comme faisant partie de notre jihad pour le bien de Dieu, et cela n’affectera pas nos capacités militaires, au contraire nous les développons constamment ».

Concernant l’agression américano-britannique contre le Yémen, sayyed Al-Houthi a déclaré: « Nous prenons des précautions, et nous ne sommes pas nouveaux dans l’affrontement de défis militaires et de combat, et nous en avons l’expérience », notant que « les résultats de l’agression sera défavorable aux ennemis en termes de coût, de tension de la situation, d’expansion du conflit et de menace pour la navigation maritime ».

Sayyed Al-Houthi a estimé que « depuis le début des attaques contre notre pays, les Américains n’ont pas été en mesure de cesser de cibler les navires, mais ils se sont plutôt impliqués avec les Britanniques « , ajoutant que « plus le temps s’écoule, l’agression contre la bande de Gaza se prolongera, plus la responsabilité de notre nation islamique d’entreprendre des actions plus grandes et plus fortes augmentera ».

Et de poursuivre : » plus les Israéliens et les Américains insistent pour poursuivre leur crime, plus nous devons être déterminés à l’empêcher ».

Il a insisté sur « la nécessité de poursuivre les manifestations même dans les pays occidentaux en Europe, en Amérique et ailleurs », ajoutant « qu’il doit y avoir un mouvement de pression large et de plus en plus croissant pour mettre fin aux crimes horribles et odieux contre le peuple palestinien ».

Sayyed Al-Houthi a noté que « le mouvement de masse est d’une très grande importance pour exiger la fin de l’agression contre Gaza et la fin du crime contre le peuple palestinien », soulignant que « les peuples qui souffrent d’une sévère répression de la part de leurs régimes peuvent être actifs en boycottant les produits américains et israéliens ».

Il a conclu : « Notre peuple yéménite ne quittera pas Gaza seul, et les gens ne resteront pas chez eux en ignorant ce qui se passe. Au contraire, la descente massive à la rue se poursuivra », appelant à « un grand rassemblement et une sortie demain, vendredi, à Al- Place Sabeen dans la capitale, Sanaa, et dans le reste des provinces ».

Source: Médias