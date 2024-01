De violents affrontements se poursuivent entre la résistance palestinienne et les forces d’occupation israéliennes à proximité de l’hôpital de campagne jordanien dans la ville de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza, comme en témoignent les intenses bombardements de l’artillerie israélienne à l’est et à l’ouest du complexe Nasser dans la ville, sans compter les bruits de violents affrontements se font entendre à proximité.

Les moudjahidines des Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont piégé un certain nombre de soldats de l’occupation israélienne dans une embuscade serrée au nord-ouest du camp d’al-Maghazi, dans le centre de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont annoncé, dans un bref communiqué, que « les moudjahidines ont fermé l’ouverture d’un des tunnels à 7 soldats israéliens, puis ont fait exploser l’ouverture du tunnel avec un engin explosif antipersonnel , laissant des soldats morts et blessés. Après cela, ils ont ciblé deux chars israéliens Merkava avec un dispositif Shawaz et un obus Al-Yassin 105 ».

Toujours dans le camp d’Al-Maghazi, les combattants d’Al-Qassam ont ciblé un char de transport de troupes israélien et un char Merkava avec des obus Al-Yassin 105. Quant à l’est d’Al-Maghazi, plus précisément à 500 mètres de la barrière de séparation, les résistants ont ciblé un char israélien Merkava et un bulldozer D9 avec des obus Al-Yassin 105 et Tandum.

Il convient de noter que les Brigades Al-Qassam ont mené il y a trois jours une opération complexe et spécifique à Al-Maghazi, qui a entraîné la mort de 21 officiers et soldats israéliens, à la suite de l’effondrement de deux bâtiments piégés par les forces israéliennes dans le cadre de leur travail visant à sécuriser une zone tampon, ce qui constitue le bilan le plus élevé en une seule opération depuis le début de la guerre.

Dans leurs dernières annonces, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont annoncé que « leurs combattants étaient capables de mener à bien une série de missions, notamment le bombardement des sites militaires israéliens Kissoufim et Ein althaleth avec des explosions de missiles et en bombardant un rassemblement de soldats de l’occupation avec des obus de mortier près de la porte de l’école, à l’est du camp de réfugiés de Bureij, au centre de la bande de Gaza ».

Toujours au centre de la bande de Gaza, les Moudjahidine ont visé un véhicule militaire israélien avec un obus Tandom à l’est du camp de Maghazi et ont bombardé un rassemblement de soldats israéliens à proximité du site militaire Abou Safiya avec un des obus de mortier, et un autre à l’est du village d’Al-Masdar avec également un certain nombre d’obus de mortier.

Les brigades ont également annoncé que « ses moudjahidines ont abattu, ce vendredi soir, un drone israélien alors qu’il était utilisé par les forces d’occupation pour des missions de renseignement à l’est du quartier de Shujaiya, à l’est de la ville de Gaza ».

Les Brigades Al-QOds ont revendiqué le bombardement de la ville occupée d’Ashkelon, des colonies de Sderot et de Nir Am, ainsi que des colonies israéliennes situées dans la zone entourant le nord de la bande de Gaza, avec des rafales de missiles.

Concernant le tir de missiles sur Al Saraya, les médias israéliens ont rapporté que « des sirènes ont retenti à Ashkelon et dans la colonie de Netiv Haasara, parlant du succès des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza vers Ashkelon après cette période de guerre.

Les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement des Moudjahidines palestiniens, ont annoncé avoir bombardé avec plusieurs missiles des rassemblements des forces israéliennes, à l’est du camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Gaza.

Il a publié des scènes documentant son bombardement du site militaire israélien Yifthah, qui est le quartier général du 1er bataillon de la brigade nord de la division israélienne de Gaza.

Plus tôt dans la journée, les Brigades Al-Qassam ont annoncé avoir ciblé avec un missile antipersonnel une force israélienne retranchée dans une maison à l’ouest de Khan Yunis, faisant parmi ses membres des morts et des blessés, tandis que les Brigades Al-QOds ont annoncé des tirs de snipers sur un soldat israélien au sud-ouest de la ville.

Pendant ce temps, les médias israéliens ont fait état de combats très durs dans la région de Khan Yunis.

L’ Armée israélienne a reconnu le meurtre du soldat Eliran Yager, membre de la force de réserve du bataillon du génie 8170, affilié à la Brigade Givati , hier soir, jeudi, dans le sud de la bande de Gaza.

Hier jeudi, le porte-parole militaire des Brigades Al-Qassam, Abou Ubaida, a annoncé que les résistants avaient réussi à détruire totalement ou partiellement 68 véhicules militaires au cours de la semaine écoulée.

Abou Ubaida a ajouté que les combattants d’Al-Qassam ont confirmé la mort de 53 soldats israéliens depuis le point zéro et le tir isolé de 9 soldats, en plus d’avoir tué et blessé des dizaines de personnes.

Source: Médias