La Résistance islamique au Liban – Hezbollah a annoncé avoir ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation israélienne sur le site de Tal Shaar avec des missiles, provoquant des dommages directs.

La résistance a également visé un rassemblement de soldats d’occupation à proximité de la caserne Hunen avec un missile Burkan , et un autre dans la caserne Ramem et ses environs, avec des armes directes, provoquant des domages directs.

La résistance a affirmé dans ses déclarations que « ces opérations s’inscrivent dans le cadre du soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et à sa résistance ».

Par ailleurs, les médias israéliens ont fait état de tirs de missiles lourds sur la Galilée occidentale. Plus tôt, une salve de missiles avait été lancée en direction de la Haute Galilée depuis le Liban-sud et que des tirs directs avaient été lancés vers la zone entourant le site Honin et la colonie Kiryat Shmona.

En parallèle, les attaques israéliennes contre les villages et les villes du sud du Liban se poursuivent, alors que les avions de combat israéliens lancent des raids à la périphérie des villes de Maroun al-Ras, Aita al-Shaab, al-Dhahira et Marwahin, tandis que l’artillerie de l’occupation cible la ville de Markaba avec des obus au phosphore, selon ce que notre correspondant a rapporté.

Tout autant, les résistants ont ciblé un rassemblement de soldats d’occupation, à l’est du site de Barkat Risha, avec des armes de missiles, provoquant également des dommages directs.

À la lumière du ciblage continu par le Hezbollah des sites et des forces israéliennes le long de la frontière avec la Palestine occupée, les médias israéliens ont reconnu que « la dissuasion israélienne avait été endommagée, notamment avec les échecs sur le front avec le Liban, qui s’étaient accumulés depuis la guerre de juillet 2006 et sont devenus plus flagrants depuis le 8 octobre dernier ».

Dans ce contexte, le journal Israel Hayom a rapporté : « Il suffit d’un obus de roquette par jour pour maintenir le Nord dans un état d’anxieté, alors que les milieux israéliens parlent d’imposer une ceinture de sécurité à l’intérieur d’ Israël , au lieu que ce soit au Liban, avec l’évacuation des colonies du nord ».

Source: Médias