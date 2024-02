Les raids intenses de l’occupation israélienne contre la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, ont fait plus de 100 martyrs et plus de 230 blessés, pour la plupart des femmes et des enfants.

Les avions d’occupation israéliens ont lancé plus de 50 raids sur Rafah en quelques heures.

Le Croissant-Rouge palestinien a déclaré que la ville de Rafah a été le théâtre de violents raids israéliens concentrés contre le centre de la ville, ciblant les maisons situées en face du siège de la Société du Croissant-Rouge.

Le directeur de l’hôpital du Koweït, Suhaib Al-Hams, a affirmé que « l’hôpital est entassé des blessés dans un état très critique tout en manquant de médicaments et de sérums ».

Les avions militaires israéliens ont lancé une série de raids violents ciblant de nombreuses maisons et mosquées abritant des personnes déplacées, parallèlement à d’intenses bombardements d’artillerie de navires de guerre sur la ville de Rafah.

Parmi les mosquées ciblées figurent la mosquée Al-Rahma à Al-Shaboura et Al-Huda dans le camp de Yabna, qui abritent des dizaines de personnes déplacées à Rafah.

En outre, l’occupation a bombardé plus de 14 maisons surpeuplées.

Au même moment, un raid israélien a visé la rue Salaheddine, à proximité du quartier d’Al-Nasr, au nord de Rafah.

Des sources palestiniennes ont rapporté que de violents affrontements ont éclaté entre la résistance et les forces d’occupation au nord-ouest de Rafah.

Dans ce contexte, le représentant du mouvement Hamas au Liban, Ahmed Abdel Hadi, a affirmé que l’invasion de Rafah entraînerait des réactions dans la région et élargirait la guerre d’une manière que les États-Unis ne souhaitent pas.

Abdel Hadi a poursuivi, dans une interview avec Al-Mayadeen, que les menaces du Premier ministre d’occupation, Benjamin Netanyahu, concernant Rafah visent, en partie, « à faire renoncer la résistance à ses conditions ».

L’agression survient après que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a annoncé lors d’une conférence de presse mercredi qu’il avait donné des instructions à l’armée israélienne pour qu’elle agit dans le gouvernorat de Rafah et dans deux points dans le centre de la bande de Gaza.

Il convient de noter qu’il y a environ 1,4 million de citoyens à Rafah après que l’armée d’occupation israélienne ait forcé des centaines de milliers de Palestiniens du nord de la bande de Gaza à fuir vers le sud.

Plus de 28 176 Palestiniens sont déjà tombés en martyre et 67 784 autre blessés, suite à l’agression israélienne contre Gaza qui se poursuit pour le 129e jour consécutif.