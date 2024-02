Au cours des dernières heures, les fronts de combat dans la bande de Gaza ont été témoins de violents affrontements et d’opérations successives de la résistance palestinienne, notamment au centre et au sud de la bande.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont annoncé avoir visé un char Merkava avec un obus Al-Yassin 105, au sud-ouest du quartier d’Al-Zaytoun dans la ville de Gaza, tuant et blessant plusieurs soldats lors d’une embuscade sur l’axe Taqaddum, dans le centre de Khan Yunis.

À leur tour, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du Mouvement du Jihad islamique, ont annoncé qu’elles avaient visé un véhicule militaire israélien avec un obus RPG dans le sud de Gaza et bombardé, avec des obus de mortier, un rassemblement de soldats ennemis à Al-Zaytoun, au sud-est de la ville.

À Khan Yunis, une force terrestre sioniste a été visée lors d’une embuscade dans l’axe de Taqaddum, au centre de Khan Yunis, y provoquant des morts et des blessés dans ses rangs et un véhicule militaire sioniste a été visé par un missile RPG dans la zone du camp, à l’ouest de la ville en question.

Les Brigades Moudjahidine, en collaboration avec les Brigades Al-Qods, ont tiré sur un certain nombre de soldats d’occupation stationnés dans leurs véhicules à proximité des tours Taiba, à l’ouest de Khan Yunis.

Dans un contexte annexe, la région d’Abasan al-Kabira, à l’est de Khan Yunis, a été le théâtre d’opérations menées par les Brigades Al-Qods, notamment via une embuscade contre une force du génie israélienne et un bulldozer, ainsi que l’explosion d’un certain nombre de barils explosifs.

Les Brigades Al-Qods ont également visé un char Merkava avec un missile Tandum et tué un certain nombre de soldats d’occupation.

À leur tour, les forces du martyr Omar Al-Qassem, la branche militaire du Front démocratique, ont annoncé avoir ciblé l’occupation, avec un obus RPG dans le quartier d’Al-Zaytoun et avec un engin explosif à Khan Yunis.

En outre, les Brigades Moudjahiddines ont publié des images dans lesquelles elles visent un bâtiment dans lequel une force israélienne était retranchée dans le quartier d’Al-Zaytoun avec un missile Saeir .

Source: Médias