Le communiqué de presse du Haut-Commissariat aux droits de l’homme des Nations Unies fait part de grave accusations envers « Israël », le 19 février. Des experts y rapportent la détention, l’exécution et le viol de centaines de femmes et de filles palestiniennes, de façon arbitraire, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie.

« Des traitements inhumains et dégradants »

Commis en marge du conflit israélo-palestinien depuis le 7 octobre dernier, les faits ont été perpétrés « par l’armée israélienne ou des forces affiliées », ont indiqué les experts, dans un communiqué repris par Le Soir.

« Des femmes et des filles palestiniennes auraient été arbitrairement exécutées à Gaza, souvent avec des membres de leur famille, y compris leurs enfants (…) dans les endroits où elles cherchaient refuge ou alors qu’ils fuyaient. »

Certaines de ces femmes, parmi lesquelles se trouvaient des journalistes, auraient brandi des morceaux de tissu blanc lorsqu’elles ont été tuées.

Le communiqué rapporte également la soumission de ces femmes palestiniennes « à des traitements inhumains et dégradants, privées de serviettes hygiéniques, de nourriture et de médicaments, et rouées de coups ». À au moins une occasion, certaines auraient été « enfermées dans une cage, sous la pluie et dans le froid, sans nourriture », à Gaza.

Des agressions sexuelles sont rapportées, ainsi que le viol « d’au moins deux détenues palestiniennes », tandis que d’autres ont été « déshabillées et fouillées par des officiers masculins de l’armée israélienne ». Enfin, un nombre inconnu de Palestiniennes, notamment des filles, seraient portées disparues après avoir été en contact avec l’armée israélienne.

Le groupe d’experts est constitué de plusieurs femmes spécialisées dans le rapport de discriminations et violences contre les femmes et les filles, notamment dans les territoires palestiniens occupés depuis 1967. Elles travaillent bénévolement pour les Nations unies et ont fait état de leur affliction et leur « vive préoccupation » face à ces violences.

Elles interpellent le gouvernement israélien sur son « obligation de respecter le droit à la vie, à la sécurité, à la santé et à la dignité des femmes et des filles palestiniennes » et ont demandé une enquête indépendante, impartiale et rapide.

Témoignage poignant d’une rescapée

Fin décembre, une mère palestinienne de trois enfants a été kidnappée par les forces israéliennes dans son lieu de refuge dans la bande de Gaza déchirée par la guerre et détenue pendant plus de 40 jours dans des conditions inimaginables.

Elle fait partie des centaines de femmes, filles, hommes et vieux palestiniens qui ont été arrêtés par les forces d’occpation israéliennes tout au long de l’attaque en cours. Ils ont été détenus au secret, les soldats israéliens les emmenant dans des lieux inconnus sans fournir aucune information sur leur sort.

Le rapport suivant est basé sur un entretien avec Amina Hussein , accordé pour le Middle East Eye, dans lequel elle a rappelé son horrible expérience de détention en « Israël ».

Raid nocturne

Amina Hussein vivait dans la ville de Gaza avec ses deux filles âgées de 13 et 12 ans et son fils de six ans. Quatre jours après le début de la guerre, le 7 octobre, sa sœur les a rejoints chez elle après le bombardement de sa maison.

Pendant près d’un mois, ils ont vécu sous le bruit terrifiant des raids aériens incessants à proximité. La ville, qui comptait avant la guerre près d’un million d’habitants, a été soumise à une campagne de bombardements considérée comme l’une des plus dévastatrices de l’histoire moderne , et a causé des dégâts proportionnellement plus importants que ceux causés par le bombardement allié de l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale.

Dans une tentative désespérée de se sentir en sécurité, Amina Hussein est partie avec ses trois enfants se réfugier dans une école à Gaza, mais cela n’a pas suffi.

« L’armée n’arrêtait pas de m’appeler de manière obsessionnelle sur mon téléphone portable et de demander à tout le monde de quitter l’école », a déclaré Hussein à Middle East Eye.

« J’ai rassemblé mes enfants et je suis allé chercher refuge dans une école du centre de la bande de Gaza, dans la région de Nuseirat. Mais il y avait incroyablement de monde, au point que nous ne pouvions pas trouver de place pour nous tenir debout, encore moins nous asseoir ou dormir. J’ai fini par errer dans les écoles à la recherche d’un endroit sûr pour mes enfants jusqu’à ce que nous trouvions une école où rester dans le camp de réfugiés de Bureij.

« J’y suis resté huit jours. Le neuvième jour, l’armée israélienne a bombardé l’école, alors qu’elle savait qu’elle abritait des femmes, des enfants et des familles entières. Dieu merci, mes enfants et moi avons survécu aux bombardements. J’ai cherché refuge dans une autre école ».

Ayant été déplacée à plusieurs reprises en moins de deux mois, Hussein était soulagée de trouver enfin un abri convenable dans le centre de la bande de Gaza, mais son pire cauchemar n’avait pas encore commencé. Moins d’un mois après leur arrivée à la dernière école, que Middle East Eye ne nomme pas pour protéger l’identité de Hussein, les forces israéliennes sont arrivées.

« Ells ont violemment pris d’assaut l’école à 2h30 du matin et ont ordonné à tout le monde de quitter l’école. Ils ont attaqué tout le monde. Les soldats ont fait sortir les garçons et les ont déshabillés. Ils ont fait sortir tous les hommes. Nous sommes restés ainsi jusqu’à 10 heures du matin ».

« Vers trois heures de l’après-midi, les soldats ont ordonné aux femmes de prendre leurs enfants et de partir, et leur ont ordonné de se diriger vers le sud. Ils ont dit, au micro, que chaque femme ne pouvait emporter qu’un seul sac avec ses enfants. J’ai essayé de rassembler tous les contenants de nourriture que j’ai pu trouver ».

Lorsque les femmes ont commencé à quitter l’école, certaines d’entre elles ont été arrêtées et Amina Al-Hussein était parmi elles.

« Les soldats m’ont demandé ma carte d’identité et m’ont emmenée avec neuf autres femmes. Je ne connaissais aucune d’entre elles, car elles étaient de Bureij et moi de Gaza. Un homme masqué m’a pointé du doigt et le soldat m’a appelé. Il m’a demandé d’entrer dans une tente, prétendant qu’il y avait un médecin qui voulait me parler brièvement ».

Mais lorsqu’elle est entrée, une femme officier israéliennne l’attendait à l’intérieur. Il n’y avait pas de médecins. « Enlevez tout », a déclaré la soldate en arabe.

Après s’être déshabillée et en sous-vêtements, elle a été fouillée de la tête aux pieds.

» Comme elle n’a rien trouvé, elle m’a dit de m’habiller et pensait que j’allais être relâchée, quand soudain j’ai senti un soldat derrière moi pointer son arme sur mon dos et m’ordonner de marcher.

Hussein a déclaré : « J’ai demandé au solda vers où, et il m’a dit de me taire et de continuer à marcher jusqu’à ce qu’il m’emmène dans un gros camion avec d’autres femmes à l’intérieur ».

« Il m’a menotté, m’a frappé avec son arme et a essayé de me donner ma carte d’identité. Il faisait noir, je ne voyais rien et je ne pouvais pas l’attraper, alors il m’a encore frappé avec son arme et me l’a donnée. »

Le camion s’est alors mis en route pour un long voyage.

« Bienvenue en Israël »

Après quatre ou cinq heures, le camion est arrivé à destination.

« J’étais terrifiée et je me sentais loin de mes enfants », a déclaré Amina.

Là, dans un endroit qu’elle n’a pas révélé, elle a vu un groupe d’hommes israéliens. L’un d’eux a dit aux femmes : Bienvenue en Israël.

« Je me suis senti choquée et terrifiée à l’idée d’être en Israël, et j’ai commencé à crier : ‘Et mes enfants, que va-t-il leur arriver? je ne peux pas les laisser tranquilles, ils n’ont personne ». Un soldat a répondu que mes enfants se portaient bien, mais je ne le croyais pas ».

L’une des femmes a alors été libérée, tandis que les neuf autres, dont Hussein, ont été emmenées dans ce qui semblait être un centre de détention.

Là, ils ont vu un groupe de jeunes Palestiniens, âgés d’environ 30 ou 40 ans, assis dans le froid, vêtus uniquement d’une légère blouse de laboratoire. C’était une pure torture. C’était très violent et abusif .

Des couvertures ont été fournies aux femmes, mais Hussein ne supportait pas de regarder les hommes presque nus sans leur proposer de l’aide.

« J’ai dit aux femmes que nous devions partager les couvertures avec les hommes. Ils étaient gelés par le froid glacial. Je ne pouvais pas supporter de les voir de cette façon. Je pensais à mes enfants et je m’inquiétais pour eux » a affirmé Amina.

« Ils nous ont mis dans un bus et nous ont forcés à nous asseoir, le corps courbé », a déclaré Hussein. « Si je bougeais la tête ou changeais de corps, un soldat criait et me frappait avec son arme. Il me maudissait et me rouait de coups de pied ».

« Ensuite, ils nous ont transférés dans un autre bus, où j’ai finalement reçu une gorgée d’eau. Juste une gorgée d’eau. C’était la première chose à laquelle nous avons eu droit aprés 24 heures sans eau et sans nourriture depuis qu’ils sont venus nous chercher à l’école. Je souffrais parce que je suis diabétique et que j’ai une tension artérielle chronique. J’en ai avisé cela aux soldats tout le temps, mais ils s’en fichaient ».

« Mais quand j’ai finalement bu une gorgée d’eau, j’ai étanché ma soif et je me suis endormie. La prochaine chose que j’ai su, c’est qu’il faisait jour ».

Inspections nues

Après une journée longue et épuisante, le groupe de femmes est arrivé dans ce qui semblait être un autre centre de détention, où ils ont passé les onze jours suivants.

Amina Hussein ne savait pas avec certitude où il se trouvait ni à quoi ressemblait l’établissement, car elle avait pour la plupart les yeux bandés et ne pouvait entendre que l’hébreu à proximité, ce qu’elle ne comprenait pas.

À leur arrivée, elle a été emmenée dans une pièce et le bandeau sur les yeux lui a été retiré.

Elle a déclaré : « J’ai vu des lumières vives et une fenêtre en verre qui, je pensais, contenait des caméras de sécurité. Les femmes soldats israéliennes ont commencé à me frapper et à crier de me déshabiller. J’ai été surpris qu’elles me demandent à nouveau de me déshabiller. Elle m’a dépouillé de mes vêtements, même de mes sous-vêtements. Elle n’arrêtait pas de me cracher dessus pendant ce temps-là ».

« À chaque instant de ma détention, chaque fois que nous étions transférés d’un endroit à l’autre, nous étions fouillés intimement. Les policiers avaient les mains sur ma poitrine et dans mon pantalon. Ils nous frappaient et ne cessait de nous rouer de coups de pied, et si nous faisions un mouvement ou un bruit, ils nous poursuivaient et nous criaient de nous taire.

Lorsque les soldats ont fini de fouiller Amina dans cette pièce, ils ne lui ont pas rendu ses vêtements.

« J’ai supplié la soldate de me rendre mon soutien-gorge. Je lui ai dit que je ne pouvais pas bouger sans, mais elle n’arrêtait pas de crier que je ne pouvais pas la porter. Elle m’a jeté un pantalon et une chemise et m’a dit que tu pouvais juste porter ça. Elle a continué à me donner des coups de pied et à me frapper avec sa matraque pendant que je m’habillais », poursuit Amina.

« C’était une pure torture. Elle était très vindicative et très violente. Ils me maltraitaient de toutes les manières. C’était choquant de voir des femmes abuser d’autres femmes, d’autres femmes de leur âge, voire plus. Comment ont-ils pu nous faire ça ? »

Amina Hussein a ensuite été emmenée dans une autre pièce où elle devait fournir des informations sur l’argent et les bijoux qu’elle possédait. Les quelque 1 000 $ qu’elle avait sur elle ont été confisqués, ainsi que ses boucles d’oreilles en or. Elle a ensuite été emmenée, frappée à coups de pied et maltraitée par les soldates, puis elle a entendu une voix semblable à celle de sa fille.

« Je pensais avoir entendu mes filles m’appeler, alors j’ai commencé à crier « mon bébé, mon bébé », pour découvrir que ce n’était pas ma fille. »

Cages et interrogatoires

Finalement, Amina a été emmenée dans une petite pièce avec les huit autres femmes détenues avec elle ainsi que quatre autres personnes. Toutes les treize ont été placées dans une petite pièce sombre, semblable à une cage, où étaient gardés les animaux.

« Il y avait des matelas fins dans les cages avec quelques couvertures mais pas d’oreillers. C’était comme dormir sur le sol froid. Nous sommes restés menottées tout le temps ».

« Les salles de bain étaient toutes sales et nous avions peur de tomber malade rien qu’en utilisant les toilettes. Il n’y avait pas d’eau courante. Une bouteille d’eau est uniquement destinée à boire et à se laver ».

« Les filles ont essayé de s’entraider et de se soutenir. Nous voulions prier mais il n’y avait pas d’eau pour les ablutions, alors nous avons utilisé de la terre (pour le tayammum) à la place ».

« Pour la nourriture, ils en apportaient chaque jour une petite quantité, pas assez pour une personne. Nous n’avions pratiquement pas de nourriture. Il était très difficile de se passer de nourriture et d’eau, ainsi que de vêtements et de couvertures ».

« Mon corps était malade et épuisé. J’ai été battue et maltraitée. J’avais l’impression que j’allais m’effondrer. J’étais très inquiète pour mes enfants, je me demandais s’ils étaient en sécurité, s’ils avaient de la nourriture et de l’eau, s’ils avaient chaud et s’ils avaient quelqu’un pour s’occuper d’eux ».

Le groupe de femmes a passé 11 jours dans cet établissement, au cours desquels Amina Hussein a été interrogée à deux reprises, une expérience non moins traumatisante.

« Ils m’ont posé beaucoup de questions sur ma famille, mon mari et mes frères », se souvient-elle. Les soldats n’arrêtaient pas de menacer de faire du mal à mes enfants, me criant que si je ne disais pas la vérité, qu’ils tortureraient et tueraient mes enfants ».

« Ils n’arrêtaient pas de poser des questions sur mes frères et sœurs. Un de mes frères est avocat, deux autres sont professeurs et un est médecin et barbier. Ce sont des gens qui travaillent et n’ont aucun lien avec quoi que ce soit d’autre. Ils n’arrêtaient pas d’insister sur le fait qu’ils étaient aussi des « activistes », et quand je leur ai demandé ce qu’ils voulaient dire, ils ont répondu que je connaissais la réponse ».

« Pendant mon interrogatoire, ils m’ont attaché à une chaise et une soldate se tenait à côté de moi. Elle m’a rouée de coups de pied et m’a frappée avec son arme jusqu’à ce que je réponde correctement ».

« Ils m’ont également posé des questions sur mes comptes sur les réseaux sociaux et je leur ai répondu que je n’avais que Facebook. Ils m’ont menacé de continuer à me surveiller ».

Après avoir souffert dans un centre de détention non déclaré pendant 11 jours, Amina a été de nouveau transférée, cette fois en prison.

Fin de la route

Lorsqu’elle est arrivée sur place, Amina Hussein était épuisée, souffrante et affamée. Elle n’avait pas pris ses médicaments contre le diabète depuis des jours et son état de santé se détériorait. Ses compagnes de cellule n’arrêtaient pas de crier après le médecin, qui est finalement venu leur proposer davantage de nourriture et des médicaments, puis ils ont enfin pu prendre une douche pour la première fois depuis des semaines.

« C’était le meilleur moment de tout mon séjour là-bas. Je me suis senti libre pendant un bref instant. »

Hussein a été détenue dans cette prison pendant 32 jours. La nourriture était servie trois fois par jour, mais chaque repas n’était pas suffisant pour une personne. Le riz n’était pas cuit.

Le quarante-deuxième jour, il était enfin temps de rentrer à la maison.

« Tout ce que vous avez, des papiers ou autre chose, vous ne pouvez pas l’emporter avec vous, laissez tout ici », a déclaré un soldat au groupe de femmes qui s’apprêtaient à partir.

Amina a déclaré : « Les soldats m’ont tout volé. Je n’ai pas récupéré mon argent ni aucun de mes biens. Ils m’ont rendu mes boucles d’oreilles dans une enveloppe et ont volé tout mon argent. »

Mais à ce stade, Hussein pensait que le pire était derrière elle, pour finalement découvrir que le chemin du retour était aussi douloureux que l’entrée.

« Après un trajet de trois heures, nous avons été conduits dans une autre grande pièce. Là, ils m’ont retiré mon bandeau et j’ai vu un groupe de femmes palestiniennes nues. Les soldates me rouaient de coups de pied et me demandaient de me déshabiller. J’ai refusé, mais ils ont insisté. Ils m’ont à nouveau roués de coups de pied. Les soldats entraient et sortaient de la pièce pendant que nous nous déshabillions ».

Le groupe de femmes a finalement pu se réhabiller avant d’être relâché.

Mais juste avant de monter dans le bus, un journaliste israélien est arrivé avec une caméra pour filmer la scène et le visage d’Amina Hussein.

« Un militaire m’a demandé de dire à la caméra : « Tout va bien », ce que j’ai fait. Dès que le journaliste a fini de filmer, j’ai été poussé dans le bus. Nous avons été déposés au passage de Kerem Shalom. Je me suis tournée vers le soldat et lui ai posé des questions sur mes bagages et mon argent, et il m’a dit : Courez, courez ».

« Ensuite, j’ai couru avec toutes les autres femmes. »

Source: Médias