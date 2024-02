L’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNRWA) a mis en garde, dimanche, contre la pénurie d’eau potable et la prolifération des déchets solides dans la Bande de Gaza, en raison de la guerre et de l’embargo israéliens contre la bande de Gaza.

« Les abris sont gravement surpeuplés », a déclaré l’UNRWA dans un communiqué.

Et d’ajouter : « L’eau potable se fait rare. Les déchets solides s’accumulent. La propagation des maladies est en hausse ».

L’agence des Nations Unies a déclaré que les conditions sanitaires sont insoutenables dans l’enclave palestinienne.

« La situation est catastrophique », prévient-elle, ajoutant que « les équipes de l’UNRWA continuent de travailler pour fournir l’aide essentielle ».

‘Israël’ mène, depuis le 7 octobre, une guerre meurtrière contre la Bande de Gaza, faisant plus de 29 690 martyrs, provoquant des destructions massives et des pénuries de produits de première nécessité.

La guerre israélienne contre Gaza a poussé 85 % de la population de l’enclave à se déplacer à l’intérieur du territoire, dans un contexte de pénurie de nourriture, d’eau potable et de médicaments, tandis que 60 % des infrastructures de la Bande de Gaza ont été endommagées ou détruites, d’après les Nations unies.

‘Israël’ est poursuivi devant la Cour internationale de justice pour crime de génocide. Un arrêt de la CIJ, rendu en janvier, a enjoint Tel-Aviv de mettre fin aux actes à caractère génocidaire et de prendre des mesures pour garantir l’acheminement de l’aide humanitaire à la population civile de la Bande de Gaza.