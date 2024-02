Le Sénat irlandais a adopté lundi 26 février à l’unanimité une motion visant à imposer des sanctions à Israël et à interdire le passage des armes américaines destinées à Israël depuis l’espace aérien irlandais. L’Irlande est l’un des rares pays occidentaux qui ont affiché leur refus de la guerre génocidaire menée par l’entité sioniste contre la bande de Gaza, depuis l’opération du mouvement de résistance palestinien Hamas dans l’enveloppe de Gaza, le 7 octobre, au cours de laquelle 1.140 israéliens ont été tués.

Jusqu’à l’écriture de ce papier, le bilan des martyrs dans la bande de Gaza a atteint les 29.878, sans compter les plus de 7.000 martyrs sous les décombres, et celui des blessés a franchi la barre des 70 mille.

La motion dans le sénat irlandais a été présentée par les sénatrices Frances Black, Lynne Ruane, Alice Mary Higgins et Eileen Flynn. Elle appelle le gouvernement irlandais à imposer des sanctions à Israël, à adopter le projet de loi sur les territoires occupés et le projet de loi sur le désinvestissement des colonies israéliennes illégales et à empêcher que des armes américaines soient envoyées vers l’entité sioniste en traversant l’espace aérien irlandais.

La motion exige également que le gouvernement irlandais fasse pression en faveur d’un embargo international sur les armes contre « Israël ».

« Israël », le seul méchant

Au lendemain de cette décision, l’ambassadrice d’Israël en Irlande Dana Arlik a déploré qu’Israël soit présenté dans ce pays « comme s’il était le seul méchant dans cette guerre ».

Dans une interview à l’émission radiophonique de Pat Kenny, elle a déclaré : « Je ne comprends pas pourquoi le peuple irlandais ne condamne pas le Hamas et n’appelle pas à la libération des otages ? Si je regarde la façon dont la guerre est présentée ici en Irlande, j’entends un point de vue très unilatéral qui présente Israël comme le seul méchant et ne montre aucune responsabilité du Hamas ».

L’Irlande est l’un des rares pays européens qui ont soutenu le recours à la Cour internationale de justice à la Haye, saisie par l’Afrique du sud pour génocide israélien contre la population palestinienne dans la bande de Gaza.

Et depuis le 7 octobre dernier, c’est l’un des pays européens les plus engagés pour réclamer un cessez-le-feu et le respect des droits humains par Israël.

Le 14 février, avec l’Espagne, l’Irlande a envoyé une lettre à l’Union européenne demandant que la Commission européenne procède à un « réexamen urgent » de l’accord commercial entre Israël et l’UE afin de déterminer s’il respecte ses obligations en matière de droits humains dans le conflit dans la bande de Gaza.

« Amis irlandais de la Palestine »

Depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, des drapeaux palestiniens flottent sur les balcons. Tous les quinze jours des marches ont lieu dans les villes irlandaises pour condamner l’agression israélienne dans la bande de Gaza.

Dans une manifestation le 17 février à Dublin, des milliers de militants brandissant des bannières : « Irish Friends of Palestine » (Amis irlandais de la Palestine), « Stop the Bloodshed » (Arrêtez l’effusion de sang ).

Cette relation particulière ne s’explique pas seulement par la présence d’une forte communauté immigrée palestinienne dans ce pays.

Similitudes historiques

En 1982

L’Irlande se distingue des autres pays de l’Union européenne par son intérêt historique et son soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Les principales raisons en sont les similitudes historiques, tous les deux ayant été colonisés par la Grande-Bretagne. Sans oublier l’approche intransigeante de ce pays en matière de droits de l’homme.

Depuis son adhésion à l’Union européenne en 1973, l’Irlande a joué un rôle de premier plan dans la défense de la cause palestinienne en Europe.

En 1980, le pays est devenu le premier État membre de l’UE à appeler à la création d’un État palestinien.

En 1993, l’Irlande a été le dernier État membre de l’UE à ouvrir une ambassade en Israël.

Nos souffrances ne sont rien par rapport à celles des Palestiniens

Solidarité

Interrogé par l’agence tuque Anadolu, James Quigley, représentant de la Belfast Palestine Solidarity Campaign (IPSC), a confié à que le point de vue de l’Irlande sur la résistance palestinienne est ancré dans ses propres luttes historiques et qu’elle éprouve une profonde empathie pour la cause palestinienne.

« Le peuple irlandais est fier de son histoire de lutte contre la colonisation. Nous savons donc ce que c’est que de lutter contre l’occupation. Mais en même temps, nos souffrances ne sont rien comparées à celles que les Palestiniens ont subies au cours des 75 dernières années sous l’occupation israélienne et face à l’apartheid et à l’épuration ethnique », a-t-il dit.

Selon James Quigley, la lutte des Palestiniens est une lutte pour l’humanité.

« Il y avait un régime d’apartheid en Afrique du Sud et nous l’avons vaincu. Nous vaincrons le régime d’apartheid en Israël avec la force et la solidarité des Palestiniens », a-t-il dit aussi.

