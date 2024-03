Des manifestations millionnaires ont eu lieu aujourd’hui vendredi au Yémen, en solidarité avec le peuple palestinien et pour dénoncer la poursuite des massacres génocidaires israéliens contre la population de la bande de Gaza.

Les Yéménites ont manifesté sous le slogan Vous n’êtes pas seuls… restez ferme avec Gaza, pour le 21e vendredi consécutif, dans plusieurs villes et gouvernorats yéménites, notamment : Sanaa, Hodeidah, Dhamar, Ibb, Amran, Taiz. , Hajjah et d’autres villes.

Avec un élan public croissant qui a dépassé les manifestations précédentes, la place Al-Sabeen, la plus grande place de la capitale, Sanaa, a été remplie d’un flot de millions de personnes, qui sont sorties en réponse à l’appel du chef des AnsaruAllah, sayyed Abdel Malik Badr al-Din al-Houthi. Les manifestants ont réiteré leur soutien ferme envers Gaza et leur volonté de participer à la bataille de la conquête promise et du saint jihad.

Il est à noter que des manifestations massives ont commencé ce matin dans les gouvernorats de Saada, Raymah et Marib sur plus de 22 places.

Les manifestations se poursuivent dans les gouvernorats yéménites en soutien à la détermination de résistance des Palestiniens et contre l’agression israélienne en cours sur la bande de Gaza depuis le 7 octobre 2023.

Il est à noter que sayyed Al-Houthi a affirmé hier jeudi que le mouvement populaire yéménite exigeant la fin de l’agression israélienne contre la bande de Gaza doit se poursuivre sur les places qui fait partie de la bataille.

Sayyed Al-Houthi s’est adressé aux Yéménites en disant : « Votre manifestation populaire de solidarité avec la Palestine est une bénédiction en échange de l’impossibilité d’en faire autant dans d’autres capitales arabes ».

Un soutien constant aux opérations des forces armées

La déclaration de la marche Vous n’êtes pas seuls… Aux côtés de Gaza a béni les opérations des forces armées yéménites qui ciblent les navires liés à l’entité israélienne et les navires américains et britanniques, impliqués dans l’agression contre Gaza.

La déclaration a souligné : « Le peuple yéménite a condamné l’entité israélienne et ses crimes et n’est nullement intimidé par cette dernière qui tente de le dissuader de sa position ferme, ainsi que sa foi et son engagement humanitaire à soutenir le peuple palestinien ».

Et de poursuivre : « Les opérations yéménites ne s’arrêteront pas tant que l’agression israélienne ne cessera et que le siège de Gaza ne sera pas levé », soulignant que « la poursuite des événements, des activités et la sortie massive de millions de personnes dans des marches et des manifestations se poursuivront inlassablement en soutien aux Palestiniens « , expliquant que « le peuple palestinien n’est pas seul, et qu’au Yémen il y a un peuple fidèle, qui lutte, qui supporte ses fardeaux ».

Elle a ajouté : »la mobilisation du peuple yéménite dans les centres de formation et de qualification des Forces de mobilisation générale à tous les niveaux populaires et officiels et pour tous les groupes d’âge, se poursuit afin d’être en alerte et en préparation pour la bataille de la conquête promiseet le saint jihad ».

La déclaration dénonce les positions des régimes arabes complices avec l’entité ennemie israélienne, et également « la soumission aux Américains et l’ignorance des crimes odieux commis par l’ennemi contre le peuple palestinien ».

En outre, la déclaration appelle « les peuples arabes et islamiques à boycotter les produits américains et israéliens ainsi que les entreprises qui les soutiennent, ce qui constitue le minimum de leur devoir islamique envers Gaza et la Palestine occupée ».

Plus tôt, un membre du Conseil politique suprême du Yémen, Mohammad Ali Al-Houthi, a affirmé que « les opérations du Yémen se poursuivraient aussi longtemps que l’agression et le siège de Gaza se poursuivraient ».

Les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations dans les mers Rouge et d’Oman et dans le golfe d’Aden, ciblant les navires israéliens et ceux se dirigeant vers les ports d’occupation, en soutien à Gaza, et ciblant également les navires américains et britanniques en réponse à leurs agressions répétées contre le Yémen.

Source: Médias