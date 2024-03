Le chef du bloc de la Fidélité à la Résistance, le député Mohammad Raad, a déclaré, ce dimanche, que « l’ennemi israélien s’approche rapidement du moment de sa disparition et de sa fin, car la scène de brutalité ne crée pas du tout une victoire, mais plutôt l’image d’un crime brutal et d’une vengeance ».

Le député du Hezbollah a poursuivi lors d’une cérémonie au sud-Liban: « Le vainqueur est celui qui défie les auteurs de cette brutalité et celui qui reste ferme et ne se plie pas aux conditions des agresseurs contre Gaza et sa population ».

M.Raad a souligné que « ce qui est utile est d’être présent, fort et prêt à te défendre, à affronter l’ennemi, et à lui rendre la pareille plus de deux fois jusqu’à ce qu’il soit dissuadé ».

Et de renchérir : « Nous disons à l’ennemi israélien que nous attendons que vous commettiez l’erreur majeure pour que nous mettrons en jeu le sort de votre entité ».

Le chef du bloc de la Fidélité à la Résistance a conclu : « le soutien américain à l’ennemi israélien ne nous fera pas peur, car nous connaissons bien ses faiblesses ».