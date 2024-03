La communauté du renseignement des Etats-Unis s’attend à un conflit sur le long terme entre l’entité sioniste et la résistance armée pour de nombreuses années.

Selon le site de la chaine qatarie al-Jazeera, la communauté du renseignement américain a avancé cette estimation dans son rapport annuel non classifié d’évaluation de la menace internationale.

Elle évoque ce qu’elle décrit comme le défi posé par le conflit dans la bande de Gaza par des « partenaires arabes clés » qui font face à une opinion publique opposée à Israël et aux Etats-Unis en raison des morts et des destructions dans la bande de Gaza. Le rapport a été achevé le mois dernier, mais a été déclassifié lorsque des responsables du renseignement ont témoigné devant le Sénat lundi.

Selon le New York Times, lors de leur témoignage devant la commission sénatoriale lundi, les responsables des renseignements n’ont pas été interrogés sur l’évaluation du gouvernement du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, mais sur Israël et Gaza, ils se sont concentrés sur les négociations pour la libération des détenus.

« Israël sera probablement confronté à une résistance armée soutenue de la part du Hamas dans les années à venir, et l’armée aura du mal à neutraliser l’infrastructure souterraine du Hamas, qui lui permet de se cacher, de reprendre le pouvoir et de surprendre les forces israéliennes », indique l’évaluation, notant que le public israélien soutient l’armée israélienne « à grande échelle » dans l’élimination du mouvement de résistance islamique.

Le rapport note que l’attaque menée par le Hamas, le 7 octobre, Déluge d’Al-Aqsa et la guerre à Gaza « ont conduit à des tensions accrues dans toute la région, d’autant que les mandataires et partenaires iraniens lancent des attaques anti-américaines et anti-israéliennes, que ce soit en soutien au Hamas ou pour faire pression sur les États-Unis ».

Le rapport prévient qu’Israël serait confronté à une pression internationale croissante concernant la « détérioration de la situation humanitaire dans la bande de Gaza ».

La communauté du renseignement américaine a révélé que le manque de confiance dans la capacité du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à gouverner s’accentue parmi les Israéliens, et elle a dit s’attendre à de grandes manifestations exigeant sa démission, suggérant la formation de ce qu’il a appelé un gouvernement différent, plus modéré.

La communauté du renseignement des Etats-Unis (United States Intelligence Community) est une fédération qui comprend 18 agences du gouvernement fédéral américain qui travaillent séparément pour mener des activités de renseignement visant à soutenir la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis. Elle a été créée par le président américain Ronald Reagan le 4 décembre 1981.

