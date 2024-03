Vêtu d’un long manteau noir dans les opérations auxquelles il a participé, et se faisant remarquer depuis le mois de janvier dernier dans les vidéos qui lui ont été filmées pendant qu’il attaquait des chars israéliens à Khan Younès, les internautes l’avaient baptisé « le combattant élégant ».

Dernièrement, depuis le 7 mars, des informations circulent sur les réseaux sociaux qu’il est tombé en martyr. Des portraits lui ont été diffusés ainsi que des dessins qui lui ont été consacrés pour lui rendre hommage. Sachant que le Hamas n’a pas encore révélé sa véritable identité, ni celle de tous les martyrs de ses opérations militaires en général.

Mais les informations qui circulent indiquent qu’il s’appelait Hamza Hicham Amer, du patronyme Abou Hicham, et qu’il était le commandant des embuscades du quartier al-Amal, à l’ouest de la ville de khan Younès. Il pourchassait les soldats israéliens et leurs véhicules d’une région à une autre.

Il serait aussi le fils unique de l’un des premiers dirigeants du Hamas, le martyr Hicham Amer qui est tombé en martyr pendant la première intifada en 1992 lors d’une attaque contre un poste de police israélien à Khan Younès.

Hamza épatait par son élégance et sa manière singulière avec laquelle il visait les chars israéliens après les avoir contournés.

Impossible de sortir le Hamas

Selon le député de la Knesset israélienne et membre du Likoud Amit Halevi, Israël a échoué après plus de 5 mois de réaliser ses objectifs. Dans une interview avec la radio israélienne FM103, le mouvement Hamas est toujours puissant dans les négociations malgré le fait que la guerre entame son sixième mois. Critiquant la plan opérationnel de l’armé israélienne à Gaza, il estime « qu’il est incapable de trancher la bataille ».

« Israël combat la Kalachinkov à Gaza et non pas l’infrastructure du Hamas », a-t-il affirmé. Selon lui « le Hamas représente le peuple et il est impossible de vaincre les habitants dont la majorité soutient la résistance ».

Et Halevi de conclure: » Il est impossible de sortir le Hamas de cette surface géographique notamment avec des opérations tactiques de ce genre ».

Les combats à Hamad

Les combats se poursuivent à Khan Younès et ses alentours depuis plus de trois mois. Selon les médias palestiniens, c’est dans la ville de Hamad situé au nord de Khan Younès que les brigades al-Qassam du Hamas et celles d’al-Qods du Jihad islamique opèrent ces temps-ci.

Les premières ont indiqué avoir visé un char de type Merkava à l’aide d’un obus al-Yassin 105. Elles avaient auparavant assuré avoir entrainé deux forces d’infanterie israélienne dans deux embuscades et des accrochages s’en sont suivis dans la zone des tours de la ville de Hamad.

Les brigades al-Qods ont en revanche rapporté avoir fait exploser un engin piégé sur une force israélienne de six membres qui s’étaient retranchés dans un appartement dans cette même ville. Elles ont aussi indiqué que leurs combattants ont vise un véhicule et un bulldozer de type D-9 et RPG et qu’ils ont pilonné des attroupements de soldats ennemis au centre de la ville Hamad.

Pour sa part, l’armée israélienne a assuré que trois de ses soldats ont été blessés à Gaza durant ces 24 dernières heures.

Entremps, l’artillerie israélienne poursuit le bombardement des quartiers al-Zaytoune et Tal al-Hawa au sud-ouest de Gaza. Il est question de 7 martyrs dont 5 enfants appartenant à la famille al-Saqa dans le premier quartier.

Concernant les victimes palestiniennes civiles, le ministère de la Santé de Gaza a assuré que le chiffre des martyrs depuis le 7 octobre est passé à 31.184 et celui des blessés à 72.889. Sachant que durant les 24 dernière eheures, le ministère a recensé 8 massacres qui ont coûté la vie à 72 civils et blessé 129 autres.

