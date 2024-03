Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a déclaré dimanche que plus de 13 000 enfants ont été tués à Gaza à la suite de la guerre israélienne, ajoutant que beaucoup d’entre eux souffraient de malnutrition sévère et n’avaient « même pas l’énergie de pleurer ».

« Des milliers d’autres personnes ont été blessées ou nous ne pouvons même pas les localiser », a déclaré dimanche à CBS la directrice exécutive de l’organisation, Katherine Russell.

« Ils pourraient être piégés sous les décombres… Nous n’avons jamais vu un tel taux de mortalité parmi les enfants dans presque aucun autre conflit dans le monde ».

« J’ai été dans les services pour enfants souffrant d’anémie sévère et de malnutrition, et tout le service est complètement calme. Parce que les bébés et les enfants… n’ont même pas l’énergie de pleurer ».

Mme Russell a en outre fait état de « défis bureaucratiques très importants » pour acheminer les camions d’aide vers Gaza.

‘Israël’ entrave l’entrée des aliments, des médicaments et impose un blocus sévère contre l’enclave palestinienne.