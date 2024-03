La résistance palestinienne continue de s’engager dans de violents affrontements contre les forces d’occupation israéliennes à proximité du complexe hospitalier Chifaa, dans l’ouest de la ville de Gaza, et sur plusieurs axes de combat dans la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam ont rapporté que « depuis l’aube d’aujourd’hui, elles mènent de violents affrontements contre les forces d’occupation qui ont pénétré près de l’hôpital Chifaa et ont pris pour cible un certain nombre de leurs véhicules, laissant des morts et des blessés ».

Les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont affirmé que « leurs moudjahidines qui ont bombardé des concentrations de soldats d’occupation à l’est du gouvernorat central de la bande de Gaza, avec des missiles à courte portée 107 ».

Elles ont diffusé des images de ses combattants visant une position des soldats d’occupation, à l’est du gouvernorat Central, avec un missile guidé Malotka et des obus mortier.

Les scènes montrent les combattants préparant le missile guidé Malotka avant son lancement, et l’intervention d’hélicoptères israéliens pour transporter les morts et les blessés de l’occupation.

À leur tour, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont rapporté dans un communiqué qu’elles menaient, depuis les premières heures de l’aube, de violents affrontements contre les forces d’occupation à proximité de l’hôpital Chifaa.

Les Brigades ont diffusé des images de leurs combattants ciblant un rassemblement de soldats et de véhicules d’occupation pénétrant à l’est de Deir al-Balah, dans le centre de la bande de Gaza, avec des obus de mortier.

En outre, les brigades du martyr Omar Al-Qassem, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, ont déclaré que leurs résistants avaient tiré plusieurs obus de mortier de calibre 60 sur un rassemblement de soldats d’occupation, au sud-est de Gaza.

Depuis les premières heures de l’aube, ses combattants ont mené des affrontements féroces et violents contre les forces d’occupation près de l’hôpital Chifaa dans la ville de Gaza, confirmant qu’un transporteur de troupes a été ciblé avec un engin dirigé près du bâtiment du ministère des Transports et des Communications et a été directement touché.

Les Brigades Moudjahidines ont rapporté que leurs moudjahidines étaient engagés dans de violents affrontements contre les forces d’occupation, à l’ouest de la ville de Gaza.

Aujourd’hui à l’aube, une unité spéciale israélienne a tenté de s’infiltrer dans les environs du complexe médical Chifaa, pour être surprise par une embuscade précise tendue par la résistance palestinienne à l’intérieur de Gaza.

Selon des sources sur le terrain ont affirmé le martyre du directeur des opérations de la police palestinienne dans la bande de Gaza et responsable de la sécurité de l’aide, le général de brigade Faiq al-Mabhouh, alors qu’il se trouvait à l’hôpital.

Concernant les circonstances de son martyre, les sources ont souligné que le martyr Al-Mabhouh a refusé de se rendre et s’est heurté aux forces d’occupation, tuant un soldat et en blessant deux autres.

Pour sa part, l’armée d’occupation a reconnu la mort du sergent-chef Matan Vinogradov, du 932e bataillon, affilié à la brigade d’élite Nahal de l’armée d’occupation, et de deux autres soldats blessés, lors de l’affrontement qui a eu lieu aujourd’hui à l’aube avec le martyr Al-Mabhouh, près de l’hôpital Chifaa à l’ouest de la ville de Gaza.

Avec la mort du sergent israélien aujourd’hui dans les affrontements du complexe Chifaa, le nombre de soldats israéliens tués s’élève à 593 depuis le 7 octobre dernier, dont 250 soldats tombés depuis le début de l’opération terrestre dans la bande de Gaza , le 27 octobre.

