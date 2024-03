L’Égypte, l’Arabie saoudite, la Jordanie, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Palestine ont souligné à l’issue d’une réunion de leurs ministres des Affaires étrangères, aujourd’hui jeudi, dans la capitale égyptienne, Le Caire, « la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu global et immédiat dans la bande de Gaza et l’entrée de l’aide humanitaire dans la bande ».

Il a été indiqué dans une déclaration commune des six pays, publiée par le ministère égyptien des Affaires étrangères sur son compte officiel sur la plateforme X : « Aujourd’hui, la République arabe d’Égypte a accueilli une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays arabes, comprenant la République d’Égypte, le Royaume d’Arabie saoudite, le Royaume hachémite de Jordanie, l’État du Qatar et le ministre d’État chargé de la coopération internationale en Émirats arabes unis et le secrétaire du Comité exécutif de l’Organisation de libération de la Palestine. Ils ont discuté et échangé des points de vue sur l’évolution de la question palestinienne et les répercussions désastreuses de la guerre israélienne dans la bande de Gaza ».

Selon le communiqué, les participants ont souligné « la priorité de parvenir à un cessez-le-feu global et immédiat et d’augmenter l’aide humanitaire », et ont renouvelé leur rejet de « toute tentative visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres ou à liquider la cause palestinienne », soulignant « la nécessité pour Israël de mettre un terme à toutes les mesures unilatérales qui compromettent les chances de parvenir à une paix juste » .

Au 167e jour de l’agression, les forces d’occupation israéliennes poursuivent leurs bombardements brutaux, aériens, terrestres et maritimes, sur la bande de Gaza et font obstacle à l’arrivée de l’aide humanitaire depuis le début de l’agression, ce qui a provoqué une pénurie des réserves de nourriture, d’eau, de médicaments et de carburant, et ont provoqué une famine qui a coûté la vie à des enfants et à des personnes âgées, compte tenu de la présence d’environ deux millions de personnes déplacées dans le secteur assiégé.

Le nombre de victimes de l’agression israélienne en cours contre Gaza, depuis le 7 octobre 2023, s’élève à 31 988 martyrs, dont la plupart sont des enfants et des femmes, tandis que plus de 74 188 ont été blessés, selon les dernières statistiques annoncées par le ministère palestinien de la santé dans la bande de Gaza.

Le ministère a indiqué qu’au cours des dernières 24 heures, l’occupation a commis 7 massacres contre des familles à Gaza, dont 65 martyrs et 92 blessés sont arrivés dans les hôpitaux.

