Sept Israéliens ont été blessés, dont deux grièvement atteints, lors d’une fusillade pres du carrefour Habarsa, à proximité de la colonie de Dolev à l’ouest de Ramallah, en Cisjordanie occupée.

Les médias israéliens ont rapporté « qu’un tireur solitaire a ouvert le feu sur des voitures au carrefour de Habarsa. Il s’est affronté pendant 5 heures avec les forces d’occupation, avant qu’un hélicoptère israélien ne lance un missile à son encontre ».

« Un hélicoptère de l’armée de l’air a participé à la traque de l’auteur de l’opération…les forces de l’armée ont eu des difficultés à évacuer l’un des blessés du lieu de l’opération», a-t-on ajouté de mêmes sources.

Et de renchérir : « des appels ont été lancés aux habitants des villages palestiniens adjacents au lieu de la fusillade pour qu’ils suppriment le contenu des caméras de surveillance afin de rendre difficile l’accès à l’auteur de l’opération ».

Les médias israéliens ont fait état « d’une grande mobilisation au sein de l’establishment sécuritaire et militaire… Plus de 3 000 policiers ont été déployés dans toute la ville occupée d’Al-Qods pendant le deuxième vendredi du mois de Ramadan ».

Commentant cette opération, les médias israéliens ont déclaré que: « Ce qui s’est passé constitue un incident exceptionnel ».

« C’est fou pour un tireur solitaire de diriger une bataille pendant plus de 4 heures et demie contre les forces israéliennes appuyées par un drone et un hélicoptère de combat, sans parvenir à le repérer ».

« L’auteur de l’opération semble faire partie d’une unité d’élite, et non comme les auteurs des fusillades précédentes. Nous sommes très proches de perdre le contrôle ».

Il convient de noter que cette opération intervient à la lumière d’un état de tension croissante en Cisjordanie depuis le 7 octobre. Les opérations contre l’occupation se sont intensifiées en raison des assauts israéliens contre les villes et les villages de la Cisjordanie, parallèlement aux massacres incessants contre la bande de Gaza.

Les factions palestiniennes ont appelé à activer l’action de la Résistance sur tous les fronts pendant le mois sacré du Ramadan pour mettre fin au génocide en cours dans la bande de Gaza.

Les médias israéliens ont fait part d’inquiétudes des autorités de sécurité israéliennes concernant le mois de Ramadan en Cisjordanie et à Al-Qods occupée.