La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé, ce lundi 25 mars, que ses combattants ont ciblé à 03h15 un attroupement des soldats de l’occupation israélienne sur la colline de Tayhat avec des roquettes et des obus d’artillerie.

Cette opération constitue « une riposte aux agressions de l’occupation contre les villages du sud du Liban et en soutien au peuple palestinien inébranlable de la bande de Gaza et à sa résistance ».

Dimanche soir, la Résistance islamique a annoncé avoir pris pour cible avec des armes appropriées un bâtiment où étaient stationnés des soldats de l’occupation israélienne dans la colonie de Metulla, en face de la localité de Khiam au sud du Liban.

La Résistance a également déclaré qu’elle a visé avec des missiles un rassemblement des soldats de l’occupation à proximité de la caserne Branit.

La saison touristique fortement endommagée

Aujourd’hui le journal israélien Yediot Aharonot a révélé que la saison touristique dans le nord (frontière avec le Liban) a été fortement endommagée, en particulier pendant les vacances, en raison de la bataille en cours contre le Hezbollah.

Le directeur général du Centre touristique d’Hermon a regretté le fait que l’année dernière il y avait des milliers de visiteurs, alors qu’aujourd’hui nous n’entendons que le bruit des obus et des avions de combat.

Pour sa part, le chef du Conseil suprême de la Galilée dans le nord de la Palestine occupée, Giora Zaltz, a mis en garde dans une interview accordée à la radio israélienne FM103 contre « la crise dans le nord, qui pourrait se poursuivre pendant de nombreuses années », critiquant la performance du gouvernement d’occupation sur le front avec le Liban.

Le journal américain The New York Times a rapporté que « plus de 60 000 colons israéliens vivant le long de la frontière nord avec le Liban ont reçu l’ordre d’évacuer leurs maisons, lors de la première évacuation massive de cette région dans l’histoire d’Israël ».