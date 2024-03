La Résistance islamique au Liban a, pour la première fois, utilisé le jeudi 28 mars des missiles lourds contre des colonies israéliennes situées à la frontière nord de la Palestine occupée. Les missiles lourds de la branche armée du Hezbollah visaient seulement les cibles militaires.

En riposte aux agressions de l’ennemi qui a commis un massacre à Naqoura et dans la localité de Tayr Harfa et de ses équipes médicales (9 martyrs), le Hezbollah a annoncé avoir bombardé, le vendredi 28 mars, les colonies de Gorn et Chlomi avec des missiles Burkan, et ce après un premier bombardement visant ces des deux colonies avec des roquettes et des tirs d’artillerie.

Le Hezbollah a également visé le quartier général du bataillon Liman nouvellement créé avec des obus d’artillerie, ainsi que le site d’al-Samaqa dans les collines libanaises occupées de Kfar Chouba avec des roquettes.

Le journal Israel Today a révélé que les tirs lancés, mercredi, par le Hezbollah contre la colonie de Kiryat Chmona comprenait également des missiles lourds. ‏

La Résistance a publié une vidéo des tirs sur Kiryat Chmona, lancés le 27 mars:

Elle a également posté sur sa chaine Telegram une vidéo des tirs, menés le 27 mars, contre un attroupement de l’occupation dans les bois de Ramim, à la frontière.

Netanyahu pousse ‘Israël’ dans l’abîme

Entre-temps, les médias israéliens ont rapporté vendredi qu’Israël était devenu un paria et accusé de génocide, en raison de son gouvernement extrémiste dirigé par Benjamin Netanyahu.

Le journal Haaretz a rapporté dans son éditorial intitulé « Dégagez » que « Netanyahu a poussé Israël dans l’abîme », ajoutant qu’il « a lamentablement échoué sur tous les fronts ».

Et d’ajouter : « près de six mois se sont écoulés depuis le 7 octobre et les prisonniers abandonnés par le gouvernement sont toujours détenus par le Hamas ».

Et d’ajouter : « la guerre traine également… malgré six mois de guerre et le nombre élevé des victimes à Gaza dépassant les 32 000 (martyrs) des roquettes ont été tirées cette semaine sur Ashdod et Sdérot. »

« Au même moment, 60 000 Israéliens ont été évacués de leurs foyers (dans les colonies) du nord, en raison des tirs continus du Hezbollah sur Israël ».

« Cependant, à la Knesset, les députés se montrent indifférents à la situation des évacués et s’absentent sans vergogne des séances consacrées aux déplacés », selon Haaretz.

Et de poursuivre: « Dirigés par un gouvernement extrémiste, ses membres parlent ouvertement de transfert et d’une autre catastrophe, et se réjouissent des scènes de destruction et de catastrophe humanitaire à Gaza, tout en refusant catégoriquement de discuter du lendemain de la guerre ou de la fin de la guerre ».

« Israël est devenu un paria, accusé de génocide et soumis à un embargo sur les armes », a renchéri le Haaretz.

Le journal a également noté que « malgré tout cela, les haredim (ultra-orthodoxes) insistent pour continuer à échapper au service dans l’armée israélienne ».

Et de renchérir : « ce gouvernement doit mettre fin à son chemin avant qu’il ne soit trop tard », soulignant que « le public doit descendre dans la rue, exiger le retour des prisonniers, la fin de guerre et l’organisation de nouvelles élections ».

Dans ce contexte, le général de réserve de l’armée d’occupation israélienne, Yitzhak Brik, a prévenu que la poursuite de la guerre telle qu’elle est menée actuellement conduirait à la destruction du « Troisième Temple » (expression faisant référence à la disparition de Israël) s’il n’est pas arrêté.

Dans une interview accordée cette semaine à la 12ème chaîne israélienne, Brick a dit que « détruire complètement le Hamas », comme Netanyahu le répète quotidiennement, est « un slogan vide de sens, sans aucun fondement », notant que « les niveaux politique et militaire n’ont pas de vision stratégique » .