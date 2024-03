La Résistance islamique au Liban a annoncé aujourd’hui samedi que « ses résistants ont lancé une attaque aérienne à l’aide de drones d’assaut contre le quartier général de la Brigade occidentale dans la colonie de Yaraa et ont réalisé des dommages directs ».

Ils ont également ciblé le site de Ruwaisat Al-Alam dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba avec un missile Burkan, le visant directement.

À l’aide de missiles, les Moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé le site radar des hameaux libanais de Chebaa occupées et la base de Khirbet Maar, réalisant des dommages directs.

Ils ont pris pour cible un bâtiment où étaient stationnés des soldats de l’occupation dans la colonie Admit avec des armes appropriées, causant des pertes confirmées.

De même, les résistants ont ciblé un mouvement de soldats d’occupation sur le site de Raheb, face à la ville d’Aita al-Shaab au sud du Liban, et ses environs, avec des roquettes et des obus d’artillerie, causant des pertes confirmées.

Ils ont ciblé la caserne Ramim, située dans le village libanais occupé de Honin, avec un missile Burkan et l’ont touché directement.

Les résistants ont ciblé un mouvement de soldats d’occupation et de véhicules militaires sur le site d’Al-Malikiyah, situé dans le village libanais occupé d’Al-Malikiyah, et ses environs, avec des armes de missiles, et ont fait des victimes confirmées.

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que « le Hezbollah a évacué le nord d’Israël », notant « qu’il a réalisé une réussite stratégique, grâce à un petit effort et à un prix raisonnable ».

Le commentateur militaire de la chaîne israélienne 13, Alon Ben David, s’est interrogé: » comment restaurer la sécurité des colons dans le nord de la Palestine occupée », soulignant que « cela survient alors qu’ Israël n’a pas de plan ».

Selon lui, « Israël peut continuer à échanger des coups avec le Hezbollah, mais il ne le repoussera pas ».

Source: Médias