La résistance palestinienne continue de s’engager dans de violents affrontements contre les forces d’occupation israéliennes sur différents fronts dans la bande de Gaza.

Le correspondant d’Al-Manar à Gaza a rapporté que de violents affrontements ont eu lieu entre la résistance palestinienne et les forces d’occupation, à l’est de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza, et dans les villes d’Abasan al-Kabira et Bani Suhaila, à l’est de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza.

Dans ce contexte, les Brigades Al-Qods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique en Palestine, ont affirmé le bombardement des colonies d’Ashkelon, de Sderot, de Niram et des colonies autour de la bande de Gaza avec des rafales de missiles.

Les Brigades Al-Qods ont déclaré que « ses combattants ont ciblé une force d’occupation spéciale, qui était cloitrée dans un bâtiment, avec un missile anti-blindage et anti-fortification, à Khan Yunis, et ont fait exploser un char avec un dispositif à choc foudroyant, et a abattu un drone israélien et en a pris le contrôle ».

En outre, les moudjahidines des brigades ont ciblé des rassemblements de soldats d’occupation avec un barrage d’obus de mortier de calibre 60 à proximité de l’hôpital Al-Amal et de la zone d’Al-Arishiya, dans l’axe Al-Taqadum, à l’ouest de Khan Yunis.

Avec des obus de mortier, les brigades ont bombardé, cet après-midi, la colonie Kfar Azza dans la zone de l’enveloppe de Gaza, ainsi que la colonie Netivot et ses environs dans le Néguev occidental, avec une salve de missiles.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement de la Résistance islamique, le Hamas, ont annoncé avoir visé un char israélien Merkava 4 avec un obus Al-Yassin 105, à l’est de Deir al-Balah, au centre de la bande de Gaza.

À leur tour, les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont bombardé des rassemblements de soldats d’occupation et leurs véhicules militaires avec des obus de mortier de calibre 60 dans les axes contrant l’avancée, à l’ouest de Khan Yunis, au sud de la bande de Gaza.

À l’ouest de la ville de Gaza, ses combattants ont affirmé avoir visé un bulldozer militaire D9 avec un obus RPG, à leur retour des lignes de combat.

En outre, les Brigades du Martyr Abou Ali Moustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, ont ciblé la colonie de Kissufim avec une salve de missiles, documentant ainsi son ciblage.

Les images montrent un résistant de l’unité de missiles préparant les missiles avant de les lancer.

Dans le cadre de la coopération entre les différentes ailes militaires des factions de la résistance palestinienne, les Brigades Al-Qods, en collaboration avec les forces d’Omar Al-Qasim, la branche militaire du Front démocratique de libération de la Palestine, ont ciblé un rassemblement de soldats de l’occupation et des véhicules, avec des obus de mortier, dans le quartier de Sheikh Ajlin, à l’ouest de la ville de Gaza.

De leur côté, les médias israéliens ont rapporté que des sirènes ont retenti dans les colonies Kfar Azza et Netivot, dans la zone de l’enveloppe de Gaza, ainsi que dans la colonie Ashkelon .

Les autorités d’occupation locales de la colonie de Sderot ont affirmé que l’un des missiles, lancé depuis Gaza, a atterri dans le quartier d’Ahil et a directement touché une maison.

Sous la mention Publication autorisée, les médias israéliens ont rapporté que le nombre de morts de l’armée d’occupation dans la bande de Gaza s’est élevé, depuis l’inondation d’Al-Aqsa, à 600 morts.

Source: Médias