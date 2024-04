C’est une opération hors norme celle que le Hezbollah a réalisée ce mercredi contre un site militaire dans le village Arab al-Aramshe. Ce dernier est « un village bédouin » situé au nord de la Palestine occupée.

Selon le communiqué de la Résistance islamique, le site bombardé est « le quartier général de la compagnie de reconnaissance militaire nouvellement créé connu sous l’appellation du Centre communautaire ». Il assure l’avoir frappé directement vers 13 :15 (heure de Beyrouth) dans « une attaque composée » à l’aide « de missiles guidés et de drones d’attaque », causant des tués et des blessés parmi ses membres ».

Selon un dernier bilan rendu public par les médias israéliens, apres l’autorisation de la censure israélienne , il y a eu 18 blessés dont 14 soldats. 6 d’entre eux sont dans un état grave. La plupart d’entre eux sont des soldats de réserve. Ils ont été transférés vers un centre médical à Nahariya, via deux hélicoptères, du Magen David Adom (MDA) et de l’armée d’occupation israélienne.

Le Hezbollah indique dans son communiqué que cette attaque est « en soutien à notre peuple palestinien résilient dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance brave et vaillante et en riposte à l’assassinat par l’ennemi d’un certain nombre de résistants a Ain Baal et al-Chahabiyeh ».

Mardi, le Hezbollah avait rendu compte du martyre de trois résistants.

Sans sirène d’alerte

Les médias israéliens se sont intéressés à cette attaque, alors que la radio de l’armée israélienne s’est contentée de rapporter que « Hezbollah a exécuté une attaque composée en utilisant des obus anti blindés et des drones suicides ».

Le site de la télévision israélienne i24 précise qu’aucune sirène d’alerte n’a retenti avant les frappes. Et que l’armée d’occupation israélienne a déclaré « avoir frappé les sources des tirs ».

La chaine de télévision israélienne Channel 14 a qualifié l’opération « d’évènement grave causé par un drone précis » indiquant que « le Hezbollah a visé directement un bâtiment dans lequel était retranché une force importante de l’armée ».

Un drone simple, indétectable

D’autres médias israéliens se sont penchés sur les armes utilisées par le Hezbollah dans cette attaque.

La chaine Channel 13 rapporte que « l’évaluation de l’armée est que Hezbollah défie les systèmes d’observation et d’interception au nord en envoyant des drones ».

Channel 12 constate que « durant les 6 derniers mois, plusieurs drones du Hezbollah sont parvenus à transpercer le système de défense aérienne au nord, causant des pertes. C’est un appareil très simple mais il est difficile de détecter les appareils du Hezbollah ».

« Il y a deux choses que nous devrions prendre en considération à la lumière des résultats difficiles de l’attaque du Hezbollah aujourd’hui à Arab al-Aramshe. La première est que le Hezbollah apprend des évènements précédents et de la poursuite du combat au nord. Il introduit dans la bataille de nouveaux outils et les expérimente. Ce qui s’illustre à travers les obus de poids lourd Bourkane qui peuvent porter plusieurs dizaines de kilogrammes de produits explosifs… Et la seconde est ce qu’on appelle l’audace de feu. C’est-à-dire le mixage entre plusieurs genres d’armes en direction d’un seul point en même temps pour vaincre les moyens de défense le plus possible et réaliser des frappes précises », commente la télévision.

Et de conclure : « Hélas, il a réussi dans l’évènement d’Arab al-Aramshe ».

Les armes perfectionnées

Le Yediot Ahronoth constate une perfectionement des performances des armes. Expliquant que « la programmation de ce genre de drone qui a frappé Arab al-Aramshe requiert des capacités techniques et des opérateurs qualifiés ».

« La performance des armes utilisées par le Hezbollah a été perfectionnée. Ce qui est attestée par les trois drones qui ont explosé en Galilée, dont deux hier près de Beit Hillel et un aujourd’hui en Arab al-Aramshe, blessant environ 20 Israéliens », a aussi écrit le Yediot. Rappelant l’opération de mardi à Beit Hillel.

Et de conclure : « Le Hezbollah est une organisation qui apprend vite et qui devient plus destructeur ».

Le quotidien rapporte qu’un membre de l’équipe d’évacuation israélienne lui a confié : « Ce n’est pas un évènement habituel. Nous savons que dans la guerre il y a des alertes. Aujourd’hui, nous avons vu des soldats diriger leurs armes légères pour tenter d’abattre un drone à Arab al-Aramshe. Et pendant que tu retires les blessés, un drone suicide s’abat devant tes yeux ».

L’armée doit être plus modeste

Le correspondant militaire du site Walla remarque que « le Hezbollah poursuit ses attaques via les drones précis » et demande « à l’armée de l’air israélienne d’être plus modeste ». Selon lui, il s’agit « d’une embuscade préparée par le Hezbollah. Ils savaient précisément qui ils visaient et ont tiré des missiles anti chars et un drone kamikaze ».

La chaine israélienne Kan s’est étonnée que les sirènes d’alerte n’aient pas retenti et que les drones puissent frapper là où ils sont dirigés. « Jusqu’à présent l’armée israélienne n’a pas de réponse sur l’origine du tir de drone à Arab al-Aramshe et qui est la question essentielle ». Contredisant la version de i24.

Son chroniqueur militaire en conclut que « Le Hezbollah a prouvé aujourd’hui que cette organisation agit avec succès dans la région frontalière ».

Constat amer mais pertinent du correspondant militaire du journal Makor Rishon selon lequel « les liquidations réalisées par l’armée israélienne contre le Hezbollah n’ont aucun impact ».

8 opérations ce mercredi

Dans la soirée, la Résistance islamique a rendu compte de 8 autres opérations anti israéliennes.

Trois dans le secteur oriental, dont deux dans l’après-midi, vers 15 :40 des tirs contre la caserne de Zibdine dans les hameaux occupés de Chebaa, puis vers 15 :50 les équipements d’espionnage de la position al-Ramtha dans les collines occupées de kafarchouba dans le secteur oriental.

La première avait eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi, vers 23 :30 contre un véhicule militaire qui entrait dans la colonie de Metulla.

Dans le secteur occidental, il y en a eu 5. Vers 7 :30, contre le siège de commandement de la division 91 dans la caserne Branit, avec un obus Bourkane ; vers 7 :50, contre un attroupement de soldats au sud de cette caserne ; vers 8 :30, contre un autre rassemblement dans la périphérie de la position Ramia ; vers 8 :50 un autre rassemblement de nouveau au sud de la caserne Branit ; et vers 11 :30 contre les équipements d’espionnage de l’unité de surveillance aérienne de la base Meron avec des obus guidés.

Dans la nuit, vers 24 :05, la résistance a fait part « de tirs contre une force de l’ennemi israélien pendant qu’elle tentait de retirer un véhicule militaire visé la veille du site de Metulla » assurant lui avoir causé des pertes.

Source: Divers