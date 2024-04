C’est une opération hors norme celle que la Résistance islamique au Liban a réalisée, ce mardi « en soutien au peuple palestinien persévérant dans la bande de Gaza et à sa résistance vaillante et brave ».

Elle a été effectuée vers 14 :25 (heure de Beyrouth) selon son communiqué dans lequel elle explique que l’attaque était aérienne à l’aide de drones d’attaque qu iont été envoyés sur deux lots en direction de Beit Hillel.

Située non loin de la colonie de Kiryat Shmona, (de son nom palestinien al-Khalsat), au nord de la Palestinien occupée, ce village qui s’appelait à l’origine al-Zouk al-Tahtani se trouve à 4 km de la frontière avec le Liban. Il avait été occupé en 1948. Ses maisons ont été détruites et ses habitants palestiniens expulsés par les bandes terroristes sionistes…

La résistance assure que les drones « ont visé le système de défense antimissile et frappé les plateformes du Dôme de fer et les membres de son équipe, les tuant et les blessant ».

Selon l’armée israélienne, deux drones piégés ont franchi la frontière et explosé à Beit Hillel. La chaine israélienne Channel 14 a rapporté qu’il y a eu trois blessés israéliens dans l’attaque du Hezbollah.

Le mois de décembre dernier, le Hezbollah avait revendiqué une opération contre Beit Hillel au cours de laquelle l’ennemi israélien a fait état de 11 blessés.

Après cette opération, le correspondant d’al-Manar a rendu compte de deux raids contre deux voitures dans les deux villages Ain Baal et Chahabiyeh, tous les deux situés dans le gouvernorat de Tyr, dans le secteur occidental de la frontière. Il y aurait eu des personnes touchées dans la deuxième.

Sammaqa

Média de guerre a annoncé par la suite le martyre sur la voie d’al-Qods du combattant Ismail Youssef Baz, né en 1972 à Chahabiyeh.

S’en est suivie une 3eme offensive aérienne sur le village Yaroun.

En riposte, la résistance libanaise a bombardé pour la seconde fois, vers 16h45, la base Beit Hillel mais avec des roquettes Katiouchas.

C’est aussi après cette opération que la Résistance en a revendiqué une deux vers 15h40 et 16h15, contre la caserne de Zibdine dans les hameaux occupés de Chebaa, et la position al-Sammaqa dans les collines occupées de Kafarchouba, toutes les deux dans le secteur oriental.

Lundi, la Résistance islamique avait réalisé 7 opérations anti-israéliennes. Dans l’une d’entre elles, elle a attaqué une force de 4 militaires de l’Unité Golani. Ils venaient à peine de franchir la frontière et sont entrés en territoire libanais lorsqu’ils ont été pris dans une embuscade d’engins piégés dans la région montagneuse de Tal Ismaïl également dans le secteur occidental.

Source: Divers