Le journal britannique Financial Times a estimé que le Hezbollah « n’a pas encore utilisé les armes les plus avancées de son arsenal », malgré « le fait qu’il a mis en oeuvre de nouvelles capacités la semaine dernière ».

Citant des analystes, le journal a affirmé que la résistance islamique au Liban » a utilisé une nouvelle série de tactiques contre Israël, dans plusieurs opérations, au cours de la semaine dernière ».

Dans ce contexte, le Financial Times a évoqué l’attaque complexe menée par le Hezbollah, avec des drones d’attaque et des missiles guidés, contre le quartier général de la nouvelle compagnie militaire de reconnaissance à Arab Al-Aramsha, mercredi dernier, notant « qu’elle a pénétré la défense aérienne israélienne. »

Cette opération a entraîné la mort d’un commandant adjoint de compagnie du bataillon 8103 , affilié à la brigade Etzioni 6 , des suites de ses blessures, selon l’ armée d’occupation.

Citant l’armée d’occupation israélienne, le Financial Times a affirmé que cette attaque était « plus puissante que les opérations précédentes ».

« Bien qu’Israël tente d’affaiblir les capacités du Hezbollah, surtout depuis octobre dernier, il maintient toujours sa force », selon le journal qui a cité des responsables et des diplomates du Moyen-Orient.

Dans le même contexte, il a souligné que le Hezbollah « constitue depuis longtemps une menace bien plus grande pour Israël que le Hamas ».

Il convient de noter que le site britannique Middle East Eye a évoqué précédemment une « révolution dans l’arsenal du Hezbollah , selon laquelle les capacités militaires du parti ont doublé, sur terre, en mer et dans les airs ».

Le site internet estime les effectifs du Hezbollah à 100 000 combattants et soldats de réserve. Selon lui, le parti dispose de plus de 13 types de systèmes de défense aérienne, dont des systèmes de missiles guidés et à tir d’épaule, ainsi que de l’artillerie antiaérienne à courte portée.

