Modern Diplomacy, un magazine international en ligne, a estimé que « la couverture médiatique des dures réalités auxquelles sont confrontés les Palestiniens à Gaza et à l’extérieur a conduit à un profond changement dans la conscience du public , attribuant ce phénomène au courage des journalistes palestiniens sur le terrain ».

Le magazine a affirmé que « le sort des Palestiniens est resté pendant très longtemps confiné aux gros titres, et a été rapidement éclipsé par d’autres nouvelles, et a souvent rencontré l’indifférence ou la neutralité du public occidental. Cependant, les événements récents ont brisé cette indifférence et a mis les souffrances du peuple palestinien sous les projecteurs déclenchant un appel mondial à la justice.

Le magazine fait également référence à un sondage d’opinion récemment réalisé par YouGov au Royaume-Uni, qui a révélé un changement notable dans l’opinion publique, puisque ses résultats ont montré que 56 % des citoyens britanniques soutiennent désormais l’arrêt des exportations d’armes vers « Israël », ce qui représente une transformation nettement plus que les positions précédentes.

Le magazine considère que cette nouvelle prise de conscience et cette sympathie reflètent une prise de conscience croissante et une condamnation flagrante de la violence, de l’oppression et des violations des droits de l’homme commises contre les Palestiniens, puisque 59 % des participants à l’enquête estiment qu’ « Israël » commet des violations des droits de l’homme à Gaza.

Le magazine a souligné que « les résultats des sondages d’opinion indiquent un changement dans l’opinion publique occidentale, alors que les appels à un cessez-le-feu se multiplient », soulignant que même aux États-Unis, qui ont toujours soutenu fermement « Israël », le soutien de l’opinion publique a diminué. Le militarisme d’Israël a considérablement augmenté, ce qui indique une désillusion croissante à l’égard du statu quo.

Le magazine s’arrête sur l’incapacité des gouvernements occidentaux à suivre la volonté de leurs électeurs malgré les expressions claires de l’opinion publique, estimant que cette faille entre les politiciens et le public est » non seulement moralement répréhensible », mais elle reflète également » un court-circuit politique » surtout dans un monde caractérisé par de nombreuses élections partout.

Modern Diplomacy, a consideré que les pays occidentaux ont permis des violations des droits de l’homme contre les Palestiniens pendant des décennies en raison de leur complicité et de leur indifférence, avant que les événements survenus ces derniers mois ne brisent le voile de l’ignorance et révèlent la dure réalité de la vie sous occupation , déclenchant une protestation mondiale contre les atrocités commises à Gaza, motivée par une croyance profondément enracinée dans la paix, la justice et la dignité humaine.

Le magazine conclut en affirmant que la voix des Palestiniens dans cette nouvelle ère de conscience accrue est plus forte que jamais, ce qui accroît les appels à la responsabilité et à la justice, à la lumière de l’unité des individus et des groupes à travers le monde et de leur solidarité avec les opprimés plus clairement que jamais.

Source: Médias