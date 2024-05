La résistance palestinienne poursuit la bataille du déluge d’Aqsa, en réponse à l’agression israélienne sur la bande de Gaza. Au 224ème jour, les différentes zones d’incursion connaissent de violents combats, notamment dans le camp de Jabalia, au nord de la bande de Gaza, et dans les zones orientales de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du Mouvement du Hamas, ont affirmé qu’elles ont tiré sur un soldat israélien à l’est de la ville de Jabalia et détruit le quartier général de commandement et de contrôle de l’armée d’occupation à l’est de la ville avec des obus de mortier de gros calibre.

Al-Qassam a diffusé des images de tirs visant un char israélien Merkava et un véhicule de transport de troupes avec des obus Al-Yassin 105, et tirant en direction d’un certain nombre de soldats d’occupation, à l’est du camp de Jabalia.

Lors d’une opération conjointe, les combattants de la résistance d’Al-Qassam et les Brigades des martyrs d’Al-Aqsa ont réussi à cibler le quartier général de l’occupation dans l’axe de Netzarim, au sud de la ville de Gaza, avec des obus de mortier.

De leur côté, les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement Moudjahidine, ont difffusé des images de leur tir visant un char israélien Merkava avec un obus RPG, à l’est de Jabalia.

Depuis l’intérieur du camp, les Brigades Nasser Salah al-Din, la branche militaire des Comités de résistance populaire, ont annoncé qu’elles ont ciblé la colonie de Sderot dans la bande de Gaza, avec un lance-missile, dans le cadre d’une opération conjointe avec les Brigades al- Qods.

À leur tour, les Brigades Al-Qods ont publié des images documentant leur ciblage des foules de l’armée d’occupation avec 107 missiles dans l’axe Netzarim dans la ville de Gaza.

Les brigades ont ciblé une force d’occupation israélienne retranchée dans une maison, à Ezbet Mlin à Jabalia, avec un obus antipersonnel TBG, et un rassemblement de véhicules et de soldats d’occupation à Jabal Al-Kashif, à l’est de la ville de Jabalia.

Il a visé un autre rassemblement de véhicules et de soldats d’occupation, à l’est du camp de Jabalia, avec des obus de mortier.

Plus tôt vendredi, les moudjahidines d’Al-Qassam ont réussi à s’infiltrer derrière les lignes des forces ennemies pénétrant à l’est du camp de Jabalia et ont pris pour cible un char Merkava avec à son bord un soldat israélien et un transport de troupes avec Al-Yassin 105 , et ils ont fait sauter un œil de tunnel avec un autre transporteur de troupes après son arrivée sur place.

Les Brigades Al-Qassam ont réussi à couper la ligne d’approvisionnement de l’occupation à l’est de Jabalia, après avoir ciblé un transport de troupes avec un missile Yassin 105, et bombardé un groupe de soldats de l’occupation avec une mitrailleuse BKC.

Les brigades ont tiré sur deux tireurs isolés israéliens dans la rue Abu Al-Eish, dans deux bâtiments distincts, dans le camp de Jabalia, et ont affirmé leurs tirs directs. Des images ont été diffusées montrant une salve de mortier ciblant les soldats et les véhicules de l’occupation pénétrant dans la ville orientale de Rafah.

Parallèlement aux combats continus de la résistance sur différents fronts, les médias israéliens ont rapporté aujourd’hui la mort de 3 soldats de l’armée d’occupation à Gaza, dont un de la brigade des parachutistes, indiquant qu’il a été tué dans des combats au nord de la bande de Gaza.