Le Leader de la Révolution islamique a présenté ses condoléances à l’occasion de la mort en martyr du président Ebrahim Raïssi, son ministre des Affaires étrangères, Hossein Amir-Abdollahian, le gouverneur de la province d’Azerbaïdjan de l’Est, Malek Rahmati, l’imam de la prière de vendredi de Tabriz, Mohammad-Ali Al-e Hashem et d’autres membres de la délégation présidentielle.

Voici le texte intégral du message du Leader de la Révolution:

Au nom de Dieu, Clément et Miséricordieux

Nous appartenons à Dieu et c’est auprès de lui que nous retournerons

C’est avec grands chagrin et regret que j’ai reçu l’amère nouvelle de la mort en martyr du savant moudjahid, un président populaire, compétent et laborieux, le serviteur de l’Imam Reza (béni soit-il), l’Hojatoleslam Hajj Sayed Ebrahim Raïssi et, de ses chers et respectueux compagnons.

Ce malheureux incident s’est produit lors d’une [mission] de service dévoué [pour le pays] ; toute la vie de cet homme noble et altruiste tant pendant son mandat présidentiel qu’avant, a été entièrement consacrée aux efforts incessants pour rendre service au peuple, au pays et à l’islam.

Cher Raïssi n’a pas connu la fatigue. La nation iranienne a perdu, dans cet amer incident, un serviteur sincère, loyal et précieux. Pour lui, le bien-être et la satisfaction du peuple qui traduisait la satisfaction divine, passait avant tout. C’est pourquoi ses ennuis dus à l’ingratitude et aux propos sarcastiques de certains malveillants ne l’avaient jamais empêché de travailler jour et nuit pour le progrès du pays et l’amélioration des affaires iraniennes.

Dans cet amer incident, des personnalités éminentes telles que l’Hojatoleslam Al-e Hashem, imam de la prière du vendredi de Tabriz, populaire et digne de ce nom, Monsieur Amir-Abdollahian, ministre des Affaires étrangères, moudjahid, Monsieur Malek Rahmati, gouverneur révolutionnaire et pieux de l’Azerbaïdjan de l’Est ainsi que l’équipage de vol et d’autres personnes [à bord de l’hélicoptère] ont perdu la vie et rejoint la miséricorde divine.

J’annonce cinq jours de deuil national et je présente toutes mes condoléances au cher peuple iranien. Monsieur Ahmad Mokhber sera désigné à la tête du pouvoir exécutif, conformément à l’article 131 de la Constitution ; il est chargé, avec les chefs des pouvoirs judiciaire et législatif, de préparer la tenue d’une élection dans un délai maximum de 50 jours pour élire un nouveau président.

Enfin, je présente mes sincères condoléances à la chère mère du président Raïssi, à son épouse instruite et honorable et à ses autres proches ainsi qu’aux familles des autres victimes, surtout la mère de Monsieur Al-e Hashem. Je souhaite pour eux patience et consolation et pour les défunts grâce et bénédiction divines.