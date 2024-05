La Russie a annoncé que ses forces ont entamé des manœuvres impliquant des armes nucléaires tactiques près de la frontière avec l’Ukraine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré que les forces aériennes et spatiales russes travaillaient dans le cadre d’exercices visant à équiper les unités de combat spéciales d’armes aériennes, notamment de missiles Kingal, qui dépassent la vitesse du son.

Le ministère a affirmé que les exercices visent à maintenir la préparation des unités à utiliser des armes nucléaires non stratégiques pour assurer la sécurité de la Russie et qu’ils comprennent la réception de munitions, la préparation des lanceurs et l’avancée vers la zone de lancement.

Le ministère de la Défense a publié mardi des images d’exercices d’entraînement montrant l’armée préparant le lancement du systèm Iskander sur un site secret. Il s’agit d’un système de missile tactique développé à Moscou et capable de détruire les systèmes de défense aérienne et antimissile.

Le ministère de la Défense a indiqué, dans son communiqué, que les exercices étaient menés en réponse aux déclarations provocatrices et aux menaces de responsables occidentaux » contre la Russie.

Le site Internet de l’agence russe Fontanka a rapporté que le président russe Vladimir Poutine a ordonné que les manœuvres aient lieu le 6 mai. Le site Internet a cité le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, qui a déclaré que la décision a été prise suite aux propos du président français Emmanuel Macron, qui a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’excluait pas la possibilité d’envoyer des forces en Ukraine.

Macron a affirmé à l’issue d’une conférence de soutien à l’Ukraine à Paris, fin février, que l’envoi de forces militaires en Ukraine n’était pas exclu.

Source: Médias