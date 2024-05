Des militants ont diffusé sur les réseaux sociaux un clip vidéo documentant un appel téléphonique passé par un animateur israélien d’un programme sarcastique avec un hôtel libanais à Beyrouth.

Plusieurs animateurs apparaissent dans la vidéo depuis l’intérieur du studio de la télévision israélienne Channel 12, dont l’un a passé un appel téléphonique en direct avec l’hôtel Ceasar à Beyrouth.

Au cours de l’appel, l’animateur a dit en arabe au réceptionniste: « Il y a 30, 40 ou 50 000 Israéliens qui veulent fuir vers Beyrouth à cause de la guerre. Y a-t-il un endroit où séjourner dans votre hôtel ? ». Le présentateur a également utilisé des expressions obscènes qui reflètent l’immoralité des Israéliens quels que soient leurs postes.

Pour s’en assurer, l’employé de l’hôtel libanais a demandé le nom du pays de la personne qui l’appelait, l’animateur lui a répondu : « l’État d’Israël ».

L’employé de l’hôtel a alors lancé: « Allez au diable! » et lui a raccroché au nez.

Le site Al-Manar a contacté l’employé de l’hôtel, Ayoub Saleh, qui a déclaré : « Comme toute journée de travail normale, nous recevons de nombreux appels, et cet appel en particulier, j’ai pensé que c’était une blague ou quelque chose de similaire. C’est pour cela j’ai répété la question et j’ai été surpris par la réponse provocatrice. Le mot ‘Allez au diable’ n’est rien face aux criminels qui massacrent le peuple palestinien opprimé ».

Saleh a expliqué que « toute personne patriote qui voit ce qui se passe en Palestine et dans le sud du Liban réagiront de la sorte et bien plus encore ».

Rappelons que plus de 35000 Palestiniens sont tombés en martyre suite aux bombardements israéliens contre Gaza, depuis le 7 octobre.