La Résistance islamique en Irak a annoncé, vendredi 24 mai 2024, à l’aube, le ciblage du port de Haïfa, au cœur des territoires palestiniens occupés, via des drones.

La déclaration publiée par la résistance sur son compte Telegram a souligné : « Ces attaques s’inscrivent dans le cadre de notre stratégie de résistance à l’occupation, de soutien à notre peuple à Gaza, et en réponse aux massacres commis par l’entité usurpatrice contre les civils palestiniens, y compris les enfants , les femmes et les personnes âgées, et nous continuerons à détruire les bastions ennemis ».

Hier, la Résistance islamique en Irak a annoncé avoir frappé, via des drones, une cible vitale de l’occupation israélienne à Umm Al-Rashrash (Eilat), à l’intérieur des territoires palestiniens occupés.

Ces derniers jours, la résistance a bombardé à plusieurs reprises la ville occupée d’Umm al-Rashrash (Eilat) avec des drones.

Plus tôt, la Résistance islamique en Irak a annoncé avoir ciblé une base de drones israélienne dans le Golan syrien occupé, à l’aide de drones d’attaque, soulignant qu’elle continuerait à détruire les bastions ennemis.

Source: Médias