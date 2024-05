La Résistance islamique au Liban a poursuivi ses opérations contre les sites et les colonies de l’ennemi sioniste, à la frontière avec la Palestine occupée, en soutien à notre inébranlable peuple palestinien dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable.

Ce matin, à 6 heures, la Résistance islamique a lancé à courte distance une attaque de tir concentrée utilisant des missiles guidés, des obus d’artillerie et des armes directes, visant le site de Ramiya, sa garnison, ses équipements et les positions de ses soldats. provoqué des coups directs.

Les médias militaires ont diffusé des scènes de tirs concentrés des Moudjahidines de la Résistance islamique à courte distance, qui ont visé le site de Ramia de l’armée ennemie israélienne, à la frontière sud-libanaise.

Source: Médias