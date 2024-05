Un haut-cadre du Hamas, Bassem Naim, a affirmé aujourd’hui mardi que la poursuite de l’occupation israélienne dans la guerre pourrait « signifier davantage de prisonniers détenus par la résistance palestinienne dans la bande de Gaza ».

Dans une interview avec la chaine staellitaire libanaise Al-Mayadeen, Bassem Naim a commenté ce qui a été rapporté par la chaîne israélienne Channel 12 concernant « la volonté d’Israël d’établir un cessez-le-feu à long terme », affirmant que « la manipulation israélienne des mots n’est pas acceptable, car il doit être clair dès le début que nous n’acceptons qu’ un cessez-le-feu complet ».

Naim a ajouté que la position du Hamas et des factions de la résistance concernant les négociations est « basée sur la performance légendaire des combattants de la résistance sur le terrain », notant que « le mouvement a préalablement accepté un document présenté par les médiateurs qui répond aux aspirations minimales des Palestiniens ».

Et de poursuivre: « personne n’a contacté le mouvement à l’heure actuelle, et aucun nouveau document ne lui a été soumis « , soulignant « qu’il n’est pas possible d’accepter d’entamer de nouvelles négociations alors que l’occupation occupe le terminal de Rafah et impose ses droits de contrôle sur lui ».

Naim a noté : « Nous ne sommes pas prêts à ouvrir la voie à la discussion de nouveaux documents, selon la tactique adoptée par Benjamin Netanyahu au fil des mois ».

Il a expliqué que « la résistance n’accepterait pas d’utiliser les négociations comme un moyen d’offrir à l’ennemi plus de temps pour poursuivre ses plans contre le peuple palestinien « , soulignant que « ce qui compte pour la résistance est de protéger le peuple des massacres ».

Naim a indiqué,qu’il y existe « une tentative israélienne de dissimuler les massacres contre notre peuple en prétendant une démarche de négociation « .

Plus tôt, une source importante de la résistance palestinienne a révélé à Al-Mayadeen que le Hamas » n’a encore reçu aucune proposition des médiateurs ».

La source a ajouté que le Hamas estime « qu’il n’est pas possible de négocier alors qu’Israël persiste à commettre des massacres et des crimes dans diverses régions de la bande de Gaza ».

Cela survient après que l’occupation israélienne a tenté de promouvoir l’approche d’un retour aux négociations, ce qui a été démenti par le mouvement Hamas, soulignant que « l’occupation ment pour dissimuler ses actes criminels » et » n’est pas sérieuse dans sa volonté de parvenir à un accord ».

Dans ce contexte, le haut-responsable du mouvement Hamas, Ossama Hamdan, a souligné que « les prisonniers de l’occupation détenus par la résistance ne seront restitués que selon les conditions de la résistance, selon le document présenté aux médiateurs ».

Le chef du département des relations nationales du mouvement Hamas à l’étranger, Ali Baraka, a affirmé à Al-Mayadeen que la résistance »a informé les médiateurs qu’un cessez-le-feu permanent doit être déclaré, de sorte que toute nouvelle proposition qui ne l’inclut pas ne sera pas acceptée ».

Baraka a conclu : « Toute nouvelle offre doit inclure les conditions de la résistance, à savoir un cessez-le-feu, le retour des personnes déplacées et le retrait des forces d’occupation ».

Source: Médias