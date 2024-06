La radio militaire israélienne a rapporté qu’un drone Kokhav Hermes 900 a été abattu par un missile sol-air lancé par le Hezbollah, qui est l’un des plus importants drones militaires et des plus chers de l’armée de l’air israélienne, indiquant que le drone a pris feu et s’est écrasé dans un village au sud du Liban.

La radio a indiqué que « c’est la quatrième fois que le Hezbollah abat des drones israéliens dans le sud du Liban depuis le début de la guerre actuelle ».

Des militants ont partagé sur les réseaux sociaux des images du drone abattu dans l’espace aérien du sud du Liban. Les images montrent la joie des habitants du sud-Liban du ciblage de ce drone, confirmant leur soutien à la résistance dans ses choix et leur soutien aux moudjahidines de Gaza.

Après avoir indiqué que « l’appareil attaquait nos gens et nos villages », Média de guerre a diffusé une vidéo qui détaille ses caractéristiques.

Fabriquée par l’entreprise israélienne Elbit Systems, il est d’une longueur de 8,3 m, d’une portée de 300 km et pèse 1100 kg. Il est classé parmi les deuxièmes plus grands drones de l’armée israélienne. Son coût s’élève à 6 millions de dollars et il est capable d’une durée de survol maximale de 36 heures.

Il est en outre muni d’un radar de type Sar, et capable de porter des capteurs électro-optiques et d’autres à l’infra-rouge. Il est aussi muni d’un laser pour fixer les cibles et définir les distances.

L’une de ses spécificités réside dans ses mécanismes électroniques hautement codés pour empêcher les pénétrations.

Le drone jouit aussi de la capacité de communication avec les satellites et de porter des équipements de guerre électronique.

Il peut porter 4 missiles guidés d’une portée de 10 km de type Spike et Makkholite.

Ses missions sont diverses :

Collecter et transférer des datas en lien avec les signaux et la guerre électronique,

Réaliser des imageries et des balayages thermiques,

Soutenir les forces terrestres au niveau des renseignements et du feu

Exécuter des liquidations et des tirs spécifiques.

Opérations de la résistance

En outre, la Résistance islamique a lancé une attaque aérienne avec des drones d’assaut sur la nouvelle position de la faction blindée au nord de la caserne de Yaftah, ciblant des emplacements des soldats ennemis et des colonies , causant des pertes confirmées.

Le communiqué de la Résistance islamique a affirmé que cette opération intervient en réponse au ciblage par l’ennemi d’une moto dans la localité de Majdal Salam, en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance vaillante et honorable.

Dans le cadre de leur réponse aux attaques de l’ennemi contre les villages et les lieux sûrs du sud, les moudjahidines de la Résistance islamique ont ciblé un bâtiment où étaient stationnés des soldats ennemis dans la colonie de Shomera, ainsi qu’un bâtiment où étaient positionnés des soldats ennemis dans la colonie de Natawa.

À 7h45 ce matin, ils ont ciblé la position israélienne d’Al-Baghdadi à la frontière avec la Palestine occupée, et l’ont directement touché.

Les moudjahidines de la Résistance islamique ont également ciblé le matériel d’espionnage développé sur le site d’Al-Marj avec des armes appropriées et l’ont directement touché, entraînant sa destruction.

Le Média de guerre a rapporté dans un communiqué séparé que les moudjahidines de la résistance ont ciblé aujourd’hui samedi des positions d’artillerie ennemies à Kherbet Ma’ar et un déploiement de leurs soldats à proximité.

La Résistance islamique au Liban poursuit ses opérations militaires contre les positions et les concentrations de l’ennemi sioniste, à la frontière avec la Palestine occupée, qui ont débuté dans le cadre de l’opération Déluge Al-Aqsa à Gaza, en soutien au peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza , et en soutien à leur résistance courageuse et honorable.

Incendies à Kiryat Shmona après des tirs de roquettes depuis le Liban

Plusieurs incendies ont éclaté dans les territoires palestiniens du nord occupé, à la suite de roquettes tirées depuis le sud du Liban, vers des sites d’occupation israéliens. Les médias ennemis ont diffusé des images du quartier général de la 769e brigade israélienne à Kiryat Shmona, frappé par des roquettes, provoquant des incendies sur place.

Les agressions israéliennes contre le sud du Liban ont connu une escalade ces dernières heures.

Dans la nuit de vendredi à samedi, des raids israéliens ont détruit des commerces dans la localité d’al-Khiyam, et ont bombardé les périphéries de Chahine, dans la vallée de Zabqine.

Un raid de drone sur la localité ‘Adloune du littoral a causé le martyre d’une femme et fait trois blessés. Haja Amal Ahmad Aboud a été inhumée dans l’après-midi de ce samedi.

Dans la matinée de ce samedi, l’armée d’occupation a ratissé à l‘aide de mitrailleuses les villages de Yarine, al-Boustane, Marwahine, Teir Harfa et al-Jabine, dans le secteur occidental du sud du Liban.

Dans l’après-midi, un raid israélien sur Siddiqine a fait des blessés parmi les civils.

La résistance a annoncé le martyre sur la voie d’al-Qods du combattant Ahmad Mohamad Tabbouch, originaire du village de Kfarmelki au sud du Liban.

Source: Médias